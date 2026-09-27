به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ محمدرضا رحمانی گفت : ماموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات اطلاعاتی از فرار مالیاتی یک تالار مطلع و موضوع را با هماهنگی قضایی در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: ماموران با همکاری کارشناسان اداره امور مالیاتی، اسناد و اطلاعات مالی این واحد را بررسی کرده و مشخص شد مالک تالار با ارائه اطلاعات نادرست، از پرداخت بیش از ۴۴ میلیارد ریال مالیات خودداری کرده است.

فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه گفت: مالک تالار پس از معرفی به مرجع قضایی، ملزم به پرداخت مالیات مورد نظر شد.