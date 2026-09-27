شیخ نعیم قاسم در سخنرانی خود به مناسبت دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین، وی را نماد مقاومت در سطح جهان خواند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المنار؛ شیخ نعیم قاسم خطاب به سید نصرالله گفت: تو خودِ مقاومتی و مقاومت، تو هستی و به نماد مقاومت برای آزادگان جهان تبدیل شدی. تو رهبر مقاومت در سطح جهانی هستی و آزادگان جهان را الهام می‌بخشی. با جسمت رفتی، اما آموزه‌هایت باقی ماند و نور بخششی که به ما عزم و اراده می‌دهد، همچنان باقی است. تو حزب، مقاومت و یک پایگاه مردمی استوار و قدرتمند بنا کردی و ما این مسیر را ادامه خواهیم داد. پرچم فلسطین را برافراشتی و آن را در زندگی ما کاشتی. فلسطین همچنان قطب‌نمای ما خواهد بود و آزادسازی سرزمینمان همچنان در اولویت خواهد ماند.

شهادت چهار معاون جهادی حزب‌الله در نبرد اخیر

شیخ نعیم قاسم در سخنرانی خود به مناسبت دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین، خطاب به شهید سید هاشم صفی‌الدین گفت: مسیر زندگی تو سرشار از جهاد و فعالیت در حزب‌الله بود و یاور و دستیار سید شهدای امت سید حسن نصرالله، بودی. تو همچنان الگویی در مسیر جهادی مقاومت و رزمندگان مقاومت خواهی ماند.

وی افزود: اینجا باید از چهره برجسته، سید عباس موسوی سید شهدای مقاومت، یاد کنیم که مقاومت را بنیان نهاد و بنا کرد و سفارش کرد که وصیت اصلی، حفظ مقاومت است. او در کنار مجاهدان زندگی کرد و به عنوان سید شهید آنان به شهادت رسید. چهار معاون جهادی در نبرد «اولی البأس» (دلیرمردان) به شهادت رسیدند.

دبیرکل حزب الله لبنان اظهار داشت: معاون جهادی، سید فؤاد شکر، از بنیانگذاران فعالیت‌های مقاومت در حزب‌الله بود و نقش بزرگی در تشکیل و ایجاد ساختار‌های مقاومت داشت.

شیخ نعیم قاسم افزود: معاون جهادی، حاج ابراهیم عقیل، از زمان تهاجم اسرائیل، زندگی خود را وقف جهاد کرد و نقش اصلی در تأسیس نیروی رضوان ایفا کرد. معاون جهادی، حاج عبدالمنعم کرکی، بیش از چهار دهه در فعالیت‌های اسلامی و تأسیس نخستین هسته‌های مقاومت فعالیت کرد و در دوره پشتیبانی، مسئولیت مقر سیدالشهدا را بر عهده داشت.

وی گفت: معاون جهادی، سید سهیل حسینی، در سال ۲۰۰۸ مسئولیت ستادی را بر عهده گرفت و ساختار‌ها را توسعه داد. او مربی و فردی فرهیخته بود.

شیخ نعیم قاسم همچنین افزود: فرمانده شهید و مجاهد، شیخ نبیل قاووق، در کنار سید شهدای امت، ستونی واقعی بود و مسئولیت‌های متعددی را بر عهده داشت که آخرین آنها مسئولیت حفاظتی بود.

تمجید دبیرکل حزب‌الله از شهید نیلفروشان

دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی خود، گفت: باید شهید فرمانده عباس نیلفروشان را یاد کنیم که در کنار مقاومت، یاور، مشاور و فرمانده بود. به همراه سید هاشم صفی الدین، حاج مرتضی، حاج عادل محمد بحسون و حاج ماهر شاهین هم به شهادت رسیدند.

تاکید شیخ نعیم قاسم بر ادامه راه مقاومت و شهید سید حسن نصرالله

شیخ نعیم قاسم اظهار داشت: باید به طور ویژه از شهدای زنده، یعنی مجروحان حملات پیجر که الگوی درخشانی ارائه کردند و همچنین اسرای مظلوم و همه مردمی که اطراف شهدا و اسرا بودند، تجلیل کنیم.

وی افزود: درود بر ۳۴۰۰ شهید و شهیده از میان رزمندگان مقاومت و مردم. شورای حزب‌الله تصمیم گرفت کل مرحله‌ای را که از نبرد «اولی البأس» تا امروز آغاز شده است، مرحله «ما بر عهد خود هستیم»، نامگذاری کند.

دبیرکل حزب الله لبنان گفت: ما بر عهد خود هستیم، یعنی ما راه را ادامه می‌دهیم. این بدان معناست که هر رهبری که به شهادت می‌رسد، رهبری دیگری جای او را می‌گیرد که همان مسیر پیشین را ادامه می‌دهد.

شیخ نعیم قاسم ادامه داد: ما بر عهد خود هستیم، یعنی ما به اصول ثابت خود پایبندیم. ما بر عهد خود هستیم، یعنی با پایبندی به اصول ثابت خود که اساس آن مقاومت رسالتی، الهی و شجاعانه در برابر تجاوز است.

این مقاومت، اسلامی، ملی و انسانی است و برای ادامه آن در برابر دشمن تلاش خواهیم کرد تا از سرزمین ما خارج شود و آزادی سرزمین‌های اشغالی را محقق کنیم.

دبیرکل حزب الله لبنان تاکید کرد: ما بر عهد خود هستیم، یعنی اینکه یاد و راه شهادت سید حسن نصرالله را حفظ می‌کنیم. ما بر عهد خود هستیم، تا از وحدت ملی و همزیستی مشترک محافظت کنیم و به مسائل مردم توجه داشته باشیم. ما بر عهد خود هستیم، تا از مراحل گذشته درس بگیریم و از آنها عبرت بیاموزیم.

مقاومت توانست در برابر لشکر عظیم دشمن مقاومت کند

شیخ نعیم قاسم گفت: برخی، به‌ویژه در میان مخالفان ما، می‌پرسند: «مقاومت چه کرده است؟»، اما ظاهراً یک پرسش را فراموش کرده‌اند: «دولت لبنان چه کرده است؟» چه کسی باید در برابر تجاوز به یک کشور ایستادگی کند؟ حکومت باید به ارتش دستور دهد تا در برابر اشغالگری بایستد. مقاومت با همکاری رزمندگان مقاومت و افراد شریف، اهداف تجاوز را متوقف کرد.

وی افزود: مقاومت ثابت کرد که آن لشکر‌های عظیم نتوانستند با پایان دادن به موجودیت مقاومت، به اهداف خود دست یابند. ما با «اسرائیل»‌ی مواجه هستیم که آمریکا با تمام امکانات از آن حمایت می‌کند. رزمندگان مقاومت توانستند در برابر این لشکر‌های عظیم ایستادگی کنند. رزمندگان مقاومت پیشروی تیپ‌ها و ارتش دشمن را متوقف کردند.

دبیرکل حزب الله لبنان اظهار داشت: تا جایی که میدان نبرد اجازه می‌داد، در بنت جبیل، ناقوره، عیتا الشعب، علی الطاهر و هر مکانی که مقاومت در آن حضور داشت، برای مدت مهمی مقاومت کردیم. در علی الطاهر، این پایداری سه ماه ادامه داشت، اما حفظ یک مکان، تمام کاری نیست که ما انجام می‌دهیم.

شیخ نعیم قاسم گفت: باید به خوبی بدانیم که مقاومت از دو طریق مقابله می‌کند، نخست اینکه تا حد امکان، در مکان و زمان مناسب و بر اساس محاسبات سود و زیان با دشمن مقابله کند و دوم اینکه مانع از تثبیت حضور دشمن و تثبیت اشغالگری شود.

وی تصریح کرد: مسئولیت رهبری این است که گام‌هایی را ترسیم کند که برای مردم روشن نیست و طبیعی است که انسان اسرار خود را فاش نکند. سکوت درباره برخی جزئیات، به ماهیت مدیریت نبرد مربوط است.

دبیرکل حزب الله لبنان افزود: به پیروزی از سوی خداوند اطمینان داریم و ان‌شاءالله این پیروزی به شکلی که مردم دوست دارند، یعنی با آزادسازی، محقق خواهد شد. مقاومت جز به دلیل تجاوز شکل نگرفت.

تمجید دبیرکل حزب‌الله از توجه ایران به موضوع لبنان

شیخ نعیم قاسم گفت: تسلیم شدن در برابر دشمن به معنای پایان همزیستی مشترک در لبنان و برپایی شهرک‌های صهیونیستی در لبنان است. کشور، کشور همه ما است و از یک وجب از ۱۰۴۵۲ کیلومتر مربع آن نیز چشم پوشی نخواهیم کرد. آینده کشور در جنوب لبنان است. به لطف خداوند متعال، در نبرد «العصف المأکول»، تفاهمنامه ایران باعث شد تشدید تنش به سطحی که امروز شاهد آن هستیم کاهش یابد.

وی افزود: مقاومت توانست دامنه تحرکات تجاوزکارانه را محدود کند. لبنان بدون مقاومت از بین می‌رود و دشمن تمام لبنان را می‌خواهد، همچنین فتنه در داخل لبنان و اینکه این کشور وابسته به دولت آمریکا باشد. لبنان یکی است و چنین خواهد ماند، یا اصلاً وجود نخواهد داشت. "توافق چارچوب" (میان لبنان و رژیم اشغالگر)، واگذاری شرم‌آور همه برگ‌هایی است که این قدرت می‌تواند در اختیار داشته باشد و از آنها برای تلاش در راه احقاق حقوق لبنان بهره ببرد. حکومت، به جای مقابله با طرح اسرائیلی-آمریکایی، به آن کمک می‌کند. دولت مسئول ادامه وضعیت امنیتی آشفته در نتیجه تجاوز‌ها است و از مقاومت و ایستادگی مردم بهره نمی‌برد.

انتقاد شیخ نعیم قاسم از دولت لبنان

دبیرکل حزب الله لبنان گفت: رئیس‌جمهور لبنان حق مذاکره دارد، اما حق ندارد قانون اساسی و توافق طائف را نقض کند و از حق لبنان برای طرح شکایت علیه دشمن چشم‌پوشی کند. باید از قرار دادن کشور در مسیر امتیازدهی بیشتر، می‌خواهیم جلوگیری شود. می‌خواهیم رئیس‌جمهور داور و وحدت‌بخش باشد، نه اینکه لبنانی‌ها را دچار چنددستگی کند.

شیخ نعیم قاسم افزود: برای گفت‌و‌گو آماده‌ایم، اما چگونه با کسی گفت‌و‌گو کنیم که مقاومت را خارج از قانون اعلام کرده است؟ اگر امروز یا فردا «اسرائیل» عقب‌نشینی کند یا هر اقدامی به نفع لبنان انجام دهد، این نتیجه مقاومت و تفاهمنامه است، نه نتیجه توافق و چارچوب مذاکراتی. ملت مقاوم ما جهان را شگفت‌زده کرد و رزمندگان ما در صحنه رویارویی با دشمن، عملکردی حماسی داشتند.

وی اظهار داشت: رهبران ما همواره در میدان حضور داشته‌اند و هیچ تغییری در مسیر خود نداده‌اند.‌ای مردم ما که رنج فداکاری‌های بزرگ را متحمل می‌شوید، می‌دانیم که شما الگویی در صبر هستید و برای حفظ این مسیر، همکاری‌های بسیاری انجام می‌دهید. اعلام می‌کنم که ما متعهد به تأمین اسکان و بازسازی با امکانات و کمک‌های مردمی خود هستیم و دولت را برای انجام وظیفه‌اش تحت فشار خواهیم گذاشت.

شیخ قاسم خطاب به مردم طرفدار مقاومت افزود: به زودی، بسیار زود، سهم خود را در طرح اسکان اعلام خواهیم کرد.

قدردانی شیخ نعیم قاسم از ایران و امام شهید خامنه‌ای و نائب برحقش

دبیرکل حزب الله لبنان گفت: دولت در قبال وضعیت نابسامان اقتصادی کجاست؟ ما اکنون به جای وزارت انرژی، وزارت تاریکی داریم. ما دولتی داریم که وزارت امور خارجه ندارد. ما برای گفت‌و‌گو و بحث درباره انحصار سلاح آماده‌ایم، اما ابتدا آزادسازی را محقق کنید. مردم حق دارند تظاهرات و تحصن کنند. به دلیل آمریکا، دیگر نظام عدالت وجود ندارد.

وی تصریح کرد: ما به ملت مقاوم ایران که در مسیر مقاومت ایستادگی کرده است درود می‌فرستیم؛ ملتی که رهبر شهید خود را به عنوان نماد و الگوی مقاومت تقدیم کرد و در این مسیر فرماندهان و مردم بسیاری نیز به شهادت رسیدند.

شیخ نعیم قاسم افزود: ایران با تکیه بر رهبری آیت‌الله «سیدمجتبی خامنه‌ای» مسیر خود را ادامه خواهد داد و بر حمایت از مقاومت و دفاع از ملت فلسطین تأکید خواهد کرد.

دبیرکل حزب الله لبنان گفت: فلسطین نماد و چهره آینده است. باید به ملت بزرگ یمن و انصارالله که در کنار فلسطین، ایران و لبنان ایستادند، درود فرستاد. آینده از آن ملت‌های منطقه است.