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نانواییهای دارای تخلف تکراری از سهمیه ترمیمی و اضافه آرد محروم میشوند و صدور مجوز جدید در مناطق دارای ظرفیت مازاد نیز متوقف خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تولایی در نشست فرمانداران استان به ریاست مهدی یونسیرستمی، استاندار مازندران، با اشاره به فعال شدن سامانه خرید آرد روستایی و عشایری گفت: از این پس تأمین آرد روستایی و عشایری باید از مسیر سامانه انجام شود و فرمانداران در صورت مشاهده مغایرت در آمار و اطلاعات خانوارها، نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.
وی افزود: نانواییهایی که دارای تخلفات تکرارشونده هستند، نباید از سهمیههای ترمیمی و اضافه برخوردار شوند و لازم است با این واحدها برخورد قانونی صورت گیرد.
معاون امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران همچنین بر برخورد با نانواییهایی که بدون کد و خارج از سامانه اقدام به خرید آرد میکنند، تأکید کرد و گفت: تأمین آرد خارج از ضوابط، تخلف محسوب میشود و باید با واحدهای متخلف برخورد شود.
تولایی با اشاره به ضرورت ساماندهی تعداد نانواییها در شهرستانها افزود: در برخی مناطق، تعداد نانواییها بیش از نیاز و ظرفیت شهرستان است و فرمانداران باید از صدور مجوزهای جدید در این مناطق جلوگیری کنند.
وی تأکید کرد: ساماندهی نانواییها باید با هدف مدیریت منابع، کاهش تخلفات و تأمین پایدار نان مورد نیاز مردم دنبال شود.