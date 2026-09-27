به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، تولایی در نشست فرمانداران استان به ریاست مهدی یونسی‌رستمی، استاندار مازندران، با اشاره به فعال شدن سامانه خرید آرد روستایی و عشایری گفت: از این پس تأمین آرد روستایی و عشایری باید از مسیر سامانه انجام شود و فرمانداران در صورت مشاهده مغایرت در آمار و اطلاعات خانوارها، نسبت به اصلاح آن اقدام کنند.

وی افزود: نانوایی‌هایی که دارای تخلفات تکرارشونده هستند، نباید از سهمیه‌های ترمیمی و اضافه برخوردار شوند و لازم است با این واحد‌ها برخورد قانونی صورت گیرد.

معاون امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران همچنین بر برخورد با نانوایی‌هایی که بدون کد و خارج از سامانه اقدام به خرید آرد می‌کنند، تأکید کرد و گفت: تأمین آرد خارج از ضوابط، تخلف محسوب می‌شود و باید با واحد‌های متخلف برخورد شود.

تولایی با اشاره به ضرورت ساماندهی تعداد نانوایی‌ها در شهرستان‌ها افزود: در برخی مناطق، تعداد نانوایی‌ها بیش از نیاز و ظرفیت شهرستان است و فرمانداران باید از صدور مجوز‌های جدید در این مناطق جلوگیری کنند.

وی تأکید کرد: ساماندهی نانوایی‌ها باید با هدف مدیریت منابع، کاهش تخلفات و تأمین پایدار نان مورد نیاز مردم دنبال شود.