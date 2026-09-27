رئیس اداره غله و خدمات بازرگانی مهاباد از پرداخت ۷۰ درصد مطالبات گندمکاران این شهرستان خبر داد و گفت: مابقی مطالبات کشاورزان بر اساس زمان خرید، به‌تدریج تا پایان مهرماه به حساب آنان واریز می‌شود. این در حالی است که امسال میزان تولید گندم در مهاباد نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس اداره غله و خدمات بازرگانی مهاباد، با اعلام این خبر گفت: با توجه به پایان کار خرید، تاکنون ۷۰ درصد از بهای گندم خریداری‌شده به حساب کشاورزان مهابادی واریز شده است و روند پرداخت باقی‌مانده مطالبات نیز تا پایان مهرماه به صورت مرحله‌بندی ادامه دارد.

سلیمان کبریتی با اشاره به اینکه در سطح استان آذربایجان‌غربی بیش از ۵۲۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده است، افزود: شهرستان مهاباد امسال با کسب رتبه پنجم در میزان خرید گندم استان، جایگاه ویژه‌ای در تأمین غلات منطقه ایفا کرده است.

رسول سعیدیان، رئیس اداره تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی مهاباد نیز در خصوص آمار تولیدات این شهرستان گفت: امسال شاهد رشد ۲۰ درصدی تولید گندم در مهاباد بوده‌ایم که نشان‌دهنده تلاش کشاورزان و حمایت‌های فنی صورت گرفته است.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های کشاورزی این شهرستان افزود: در سال زراعی گذشته، بیش از ۵۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان مهاباد زیر کشت گندم رفته بود که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، این حجم از اراضی توانست سهم بسزایی در امنیت غذایی و تحقق اهداف تولیدی منطقه ایفا کند.