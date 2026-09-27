پخش زنده
امروز: -
در نشست شورای اقامه نماز شهرستان خوروبیابانک، ساماندهی و ارتقای وضعیت نمازخانههای بینراهی و برگزاری منظم نماز جماعت در ادارات و مدارس نماز مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجتالاسلام ابراهیم رنجبر، دبیر ستاد اقامه نماز استان اصفهان، با اشاره به ضرورت توجه جدی دستگاههای اجرایی به اقامه نماز جماعت گفت: نماز در ادارات باید بهعنوان یکی از برنامههای فرهنگی و تربیتی مورد توجه قرار گیرد و مدیران دستگاهها زمینه حضور کارکنان در نماز جماعت را فراهم کنند.
وی خواستار ساماندهی نمازخانههای بینراهی، توجه به نظافت، امکانات و دسترسی مناسب مسافران و نمازگزاران و نظارت مستمر بر این اماکن شد.
رنجبر افزود: مدارس از مهمترین بسترهای ترویج فرهنگ نماز در میان نسل نوجوان و جوان هستند و لازم است با همکاری آموزش و پرورش، ائمه جماعات، مدیران مدارس و خانوادهها، زمینه برگزاری منظم نماز جماعت و حضور فعال دانشآموزان فراهم شود.
حجتالاسلام مرتضی فیروزی امام جمعه خوروبیابانک نماز را از مهمترین ارکان تربیتی و فرهنگی جامعه دانست و گفت: ترویج فرهنگ نماز نیازمند همکاری همه دستگاهها، روحانیون، معلمان، مدیران و خانوادههاست و باید زمینه حضور پررنگ مردم، بهویژه نسل جوان، در نماز جماعت فراهم شود.
علیاصغر ایرجی فرماندار خوروبیابانک نیز مسئولیت دستگاههای اجرایی در ترویج فرهنگ نماز را یادآور شد و گفت: مدیران ادارات باید نسبت به برگزاری منظم نماز جماعت و فراهم کردن فضای مناسب برای اقامه نماز کارکنان اهتمام داشته باشند.