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آیین بزرگداشت هفته دفاع مقدس و بزرگداشت مقام علمی و معنوی آیتالله العظمی سید موسی شبیری زنجانی، با حضور اقشار مختلف مردم در حوزه علمیه صاحبالزمان شهر ایلام برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجتالاسلام والمسلمین «اله نور کریمیتبار» نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام، در حاشیه این مراسم با اشاره به ابعاد علمی و اخلاقی این مرجع تقلید، رحلت ایشان را خسارتی بزرگ برای جامعه علمی و دینی دانست.
وی گفت: حضرت آیتالله العظمی سید موسی شبیری زنجانیِ میانجی، جامعیت علمی و اخلاقی را توأمان داشت و با نوع برخورد و سخن گفتن خود، عملاً به تبلیغ دین میپرداخت.
حجتالاسلام والمسلمین «وعد مرادبیگی» نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، نیز در این مراسم گفت: در طول سالها بارها مشاهده کردم که آیتالله شبیری زنجانی از سه گروه با عظمت و احترام ویژه یاد میکردند؛ نخست پیامبر گرامی اسلام (ص) و ائمه اطهار (ع)، دوم استادان خود و سوم پدر بزرگوارشان. عمق ارادت ایشان به این سه جایگاه بسیار زیاد بود و این موضوع میتواند برای همه ما، بهویژه جوانان، یک درس باشد.
وی افزود: ارادت ایشان به اهلبیت (ع) تنها در گفتار نبود و برنامههایی مانند هیئت هفتگی ایشان برقرار بود و در مناسبتهای مختلف نیز اهتمام ویژهای به این موضوع داشتند.
این استاد حوزه و دانشگاه، با اشاره به علاقه ویژه آیتالله شبیری زنجانی به پدرشان گفت: ۲۹ ماه مبارک رمضان، سالگرد رحلت پدر بزرگوار ایشان بود و آیتالله شبیری زنجانی تا پایان عمر خود مقید بودند این مراسم را برگزار کنند. همچنین تلاش میکردند آثار پدرشان چاپ و منتشر شود.