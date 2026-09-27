به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره؛ موسسه ملی حقوق بشر یمن تاکید کرد: مسئولیت حقوقی کامل جنایت تعز، برعهده دشمن سعودی است. این موسسه خواستار تشکیل کمیته‌های تحقیق بین‌المللی مستقل و محاکمه مرتکبان جنایات در یمن هستیم.

انیس الاصبحی سخنگوی وزارت بهداشت یمن گفت: از آغاز تشدید تنش دشمن سعودی در سوم سپتامبر تا امروز، ۶۷ شهید و ۱۰۷ زخمی که بیشتر شهدا زنان و کودکان هستند، ثبت شده است.

در استان البیضاء یمن، هواپیمای دشمن سعودی دو حمله به شهرستان نعمان انجام داد. در استان ذمار، دشمن سعودی با دو حمله، برج و ساختمان مخابرات را در جبل رافان در روستای ثمر در شهرستان عنس هدف قرار داد و خسارات مادی برجای گذاشت.