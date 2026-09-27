ثبت چهاردهمین اهدای عضو سال ۱۴۰۵ در گیلان ثبت چهاردهمین اهدای عضو سال ۱۴۰۵ در گیلان ثبت چهاردهمین اهدای عضو سال ۱۴۰۵ در گیلان ثبت چهاردهمین اهدای عضو سال ۱۴۰۵ در گیلان ثبت چهاردهمین اهدای عضو سال ۱۴۰۵ در گیلان ثبت چهاردهمین اهدای عضو سال ۱۴۰۵ در گیلان ثبت چهاردهمین اهدای عضو سال ۱۴۰۵ در گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، از چهاردهمین اهدای عضو سال جاری در استان خبر داد و گفت: اعضای بدن بنیامین احمددوست، کودک جانبخش اهل بندرانزلی که دچار مرگ مغزی شده بود، پس از تأیید نهایی تیم پزشکی و با رضایت خانواده وی، برای اهدای عضو به بیمارستان رازی رشت منتقل شد.

سیامک ریماز با بیان اینکه ۳ عضو این کودک با رضایت خانواده اهدا شد افزود:۲ کلیه این کودک جانبخش در بیمارستان رازی رشت و کبد وی در بوعلی‌سینای شیراز اهدا شد.

مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت : علاقه‌مندان به اهدای عضو می‌توانند با ارسال عدد ۸۱۳ به سرشماری ۳۴۳۲ و یا با مراجعه به سایت Www.ehdacenter. Ir «ربات ثبت نام کارت اهدای عضو» شناسه:https://ble.ir/ehdayeozv_bot برای دریافت کارت اهدای عضو ، اقدام کنند.