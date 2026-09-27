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چهاردهمین اهدای عضو سال ۱۴۰۵ در گیلان با رضایت خانواده کودک جانبخش اهل بندرانزلی، زمینه نجات و ادامه زندگی تعدادی از بیماران نیازمند پیوند عضو را فراهم کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مسئول واحد فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، از چهاردهمین اهدای عضو سال جاری در استان خبر داد و گفت: اعضای بدن بنیامین احمددوست، کودک جانبخش اهل بندرانزلی که دچار مرگ مغزی شده بود، پس از تأیید نهایی تیم پزشکی و با رضایت خانواده وی، برای اهدای عضو به بیمارستان رازی رشت منتقل شد.
سیامک ریماز با بیان اینکه ۳ عضو این کودک با رضایت خانواده اهدا شد افزود:۲ کلیه این کودک جانبخش در بیمارستان رازی رشت و کبد وی در بوعلیسینای شیراز اهدا شد.
مسئول واحد فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت : علاقهمندان به اهدای عضو میتوانند با ارسال عدد ۸۱۳ به سرشماری ۳۴۳۲ و یا با مراجعه به سایت Www.ehdacenter. Ir «ربات ثبت نام کارت اهدای عضو» شناسه:https://ble.ir/ehdayeozv_bot برای دریافت کارت اهدای عضو ، اقدام کنند.