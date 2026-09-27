معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه گفت: این دانشگاه در سی‌امین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با کسب ۲۹ عنوان برتر و شایسته تقدیر، در میان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور خوش درخشید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ اکبر علی اصغرزاده افزود: آیین اختتامیه سی‌امین جشنواره قرآن و عترت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با حضور جمعی از مسئولان، دانشگاهیان و برگزیدگان این جشنواره در شاهرود برگزار شد و دانشگاه علوم پزشکی کاشان موفق شد در مجموع هشت رتبه نخست، سه رتبه دوم، ۶ رتبه سوم و ۱۲ عنوان شایسته تقدیر را به دست آورد.

وی افزود: اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان در این دوره از جشنواره با حضور در رقابت‌های مختلف قرآنی و فرهنگی، موفق به کسب ۲۹ عنوان برتر و شایسته تقدیر شدند.

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه یادآور شد: دانشگاه علوم پزشکی کاشان در دوره گذشته ۱۴ رتبه اصلی، ولی امسال ۱۷ رتبه اصلی اول تا سوم کسب کرده است.