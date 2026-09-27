به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی المیادین؛ یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: پس از ارتکاب این جنایت، جنگنده دشمن سعودی تعز را به مقصد استان الجوف ترک کرد و چهار حمله هوایی به شهرستان خب و الشعف انجام داد. پس از آن، جنگنده سعودی استان الجوف را ترک کرد و ساعت دو بعدازظهر به پایگاه خمیس مشیط در عربستان سعودی بازگشت. خونی که در بازار ماویه در استان تعز به ظلم و تجاوز ریخته شد، به خواست خدا و قدرت او پیامد‌های وخیمی برای مجرم سعودی خواهد داشت.