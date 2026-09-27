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روز ملی احترام به پرچم با حضور دانشگاهیان در دانشگاه کردستان گرامی داشته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، پرچم نماد هویت و همبستگی ملی است نمادی که امروز در دانشگاه کردستان به اهتزاز درآمد.
دانشجویان و دانشگاهیان کردستان با حضور در این آیین روز ملی احترام به پرچم جمهوری اسلامی ایران را گرامی داشتند.
این مراسم فرصتی بود تا در کنار فعالیتهای علمی و آموزشی بر اهمیت پاسداشت نمادهای ملی و تقویت حس تعلق و همبستگی اجتماعی تأکید شود.
پرچم ایران امروز بر فراز دانشگاه کردستان، روایتگر هویت و همدلی یک ملت شد.