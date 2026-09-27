مهر و موم ۵ واحد صنفی متخلف در گشت مشترک تعزیرات در پردیس
در حاشیه گشت مشترک تعزیرات حکومتی، معاون فرمانداری و بازرسان اتاق اصناف از واحدهای صنفی یکی از مجتمعهای تجاری بزرگ شهر پردیس، ۵ واحد صنفی متخلف مهر و موم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما
، مهدی عیدی، رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان پردیس گفت: در این بازدید ۱۰ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفت که ۵ واحد به علت تخلفات صنفی پلمب و برای آنها پرونده تشکیل شد.
وی افزود: گرانفروشی، درج نکردن قیمت و نداشتن فاکتور خرید از مهمترین تخلفات مشاهدهشده در این بازرسی بود.
مهدی عیدی با هشدار به واحدهای صنفی بهویژه صنف پوشاک گفت: بازرسیها ادامه خواهد داشت و با واحدهایی که مرتکب تخلف شوند، برابر قانون و بدون مماشات برخورد خواهد شد.
رئیس تعزیرات حکومتی شهرستان پردیس همچنین از رسیدگی سریع به پروندههای تشکیلشده خبر داد و گفت: پرونده این واحدها در کمتر از ۲۴ ساعت مورد رسیدگی قرار میگیرد.
همچنین علی اکبر هوشمند، معاون برنامهریزی فرمانداری پردیس گفت: با هدف تشدید نظارت بر بازار و همزمان با آغاز سال تحصیلی، چند فروشگاه بزرگ و واحد صنفی در شهرستان پردیس مورد بازرسی قرار گرفت.
وی افزود: در این بازدید با تخلفاتی از جمله گرانفروشی و درج نکردن قیمت برخورد و تعدادی از واحدهای متخلف با حکم تعزیرات پلمب شدند.
هوشمند تأکید کرد: نظارت بر بازار بهصورت روزانه و حتی در روزهای تعطیل ادامه دارد و با واحدهای صنفی متخلف برخورد قانونی خواهد شد.