شرکت توزیع نیروی برق اهواز با تأکید بر رعایت اصول ایمنی، مهم‌ترین توصیه‌ها برای پیشگیری از برق‌گرفتگی و آتش‌سوزی در منازل و مدارس را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ به نقل از شرکت توزیع نیروی برق اهواز، برق یکی از ضروری‌ترین امکانات زندگی روزمره است که استفاده نادرست از آن می‌تواند حوادثی مانند برق‌گرفتگی، آتش‌سوزی و حتی مرگ را به دنبال داشته باشد.

بر این اساس، چهار اصل اساسی خاموش کردن، جدا کردن، پوشاندن و اطلاع دادن باید همواره در استفاده از تجهیزات برقی مورد توجه قرار گیرد.در صورت مشاهده جرقه، دود، بوی سوختگی یا صدای غیرعادی از وسایل برقی، باید بلافاصله دستگاه را خاموش و دوشاخه آن را از پریز جدا کرد.

همچنین پیش از تعمیر یا بررسی وسایل برقی، لازم است جریان برق دستگاه به طور کامل قطع شود.پریزها و سیم‌های برق در دسترس کودکان نیز باید با استفاده از درپوش و محافظ‌های ایمنی پوشانده شوند و وسایل برقی در مجاورت آب و محیط‌های مرطوب قرار نگیرند.

توصیه‌های ایمنی برق در منازل

شرکت توزیع نیروی برق اهواز بر خودداری از استفاده بیش از ظرفیت از چندراهی‌ها و سه‌راهی‌های برق تأکید کرده است؛ چرا که بار اضافی می‌تواند موجب گرم شدن سیم‌ها، آسیب به تجهیزات و بروز آتش‌سوزی شود.

تعویض فوری سیم‌های فرسوده، پوسته‌پوسته یا آسیب‌دیده، دست نزدن به وسایل برقی با دست خیس و خاموش کردن وسایل برقی غیرضروری هنگام خواب یا ترک منزل از دیگر توصیه‌های ایمنی است.

استفاده از محافظ برق برای وسایل حساس و گران‌قیمت مانند تلویزیون و یخچال، بررسی دوره‌ای سیم‌کشی ساختمان توسط افراد متخصص و خودداری از استفاده از وسایل برقی تقلبی یا بی‌کیفیت نیز ضروری است.

همچنین نصب، تعمیر و بررسی تجهیزات برقی باید توسط برقکار ماهر و افراد دارای صلاحیت انجام شود.توجه به ایمنی برق در مدارسرعایت اصول ایمنی برق تنها به منازل محدود نمی‌شود و در مدارس نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

نصب پریزها در ارتفاع مناسب یا استفاده از محافظ کودک، آموزش نکات ایمنی برق به دانش‌آموزان، بررسی منظم تجهیزات الکتریکی مانند تخته‌های هوشمند و ویدئوپروژکتورها و جلوگیری از دستکاری کابل‌ها و پریزها از جمله اقدامات ضروری در مدارس است.

همچنین بازبینی و به‌روزرسانی دوره‌ای سیستم‌های برق مدارس باید توسط نیروها و پیمانکاران متخصص انجام شود.

توصیه‌های ایمنی در شرایط اضطراری

در صورت برق‌گرفتگی یک فرد، نباید تا پیش از قطع جریان برق، مستقیماً به او دست زد. ابتدا باید جریان برق قطع و سپس اقدامات امدادی انجام شود.

همچنین در صورت وقوع آتش‌سوزی ناشی از تجهیزات برقی، استفاده از آب برای خاموش کردن آتش خطرناک است و باید از خاموش‌کننده مناسب برای آتش‌سوزی‌های الکتریکی استفاده شود.

شرکت توزیع نیروی برق اهواز تأکید کرده است که آموزش اصول ایمنی به اعضای خانواده، به‌ویژه کودکان، و رعایت نکات ساده ایمنی می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از حوادث برقی و حفظ جان و سلامت افراد داشته باشد.