به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز، مرکز آزمون جهاد دانشگاهی در اطلاعیه ای از افراد دارای معلولیت واجد شرایط خواست برای استخدام در دستگاه های اجرایی کشور در این فراخوان مشارکت کنند.

بر اساس این گزارش علاقمندان می توانند از امروز تا 13 مهر ماه با مراجعه به سایت مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir از شرایط این آزمون مطلع شوند.

گفتنی است این آزمون روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ در سراسر کشور برگزار خواهد شد و سهمیه استخدامی در استان البرز 74 نفر است.