

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان با حضور در منزل محمدرضا طالقانی، رئیس اسبق فدراسیون کشتی و از پیشکسوتان این رشته، از وی عیادت کرد.

وزیر ورزش و جوانان در این دیدار که به منظور جویا شدن از احوال این مدیر زحمتکش ورزش کشور انجام شد، ضمن گفت‌و‌گو با محمدرضا طالقانی، در جریان آخرین وضعیت جسمانی و روند بهبود وی پس از عمل جراحی زانو قرار گرفت و برای این پیشکسوت ارزنده کشتی ایران آرزوی سلامتی و تندرستی کرد.

در این دیدار، سیدمحمد شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان و عباس واحدی مدیرعامل صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان نیز دنیامالی را همراهی کردند.