همزمان با هفته گردشگری، پنج طرح گردشگری استان ایلام با اعتبار ۲۹۷ میلیارد تومان و اشتغال ۳۸ نفر، به‌صورت ویدئوکنفرانسی و با حضور رئیس‌جمهور افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «عباس معاون» هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام اعلام کرد: همزمان با روز جهانی گردشگری و آغاز هفته گردشگری، پنج طرح حوزه گردشگری استان ایلام به‌صورت ویدئوکنفرانسی و با حضور دکتر پزشکیان، رئیس‌جمهور، افتتاح شد.

میرزاد با اشاره به جزئیات این طرح‌ها گفت: این طرح‌ها شامل یک هتل، یک مجتمع گردشگری و سه اقامتگاه بوم‌گردی است که با مجموع اعتبار ۲۹۷ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیدند.

وی افزود: با افتتاح این طرح‌ها، زمینه اشتغال ۳۸ نفر در حوزه گردشگری استان ایلام فراهم شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام همچنین به یکی از شاخص‌ترین طرح‌های افتتاح‌شده اشاره کرد و گفت: هتل ستاره حاج‌آباد در منطقه مهدی‌آباد، در کنار سایر طرح‌های گردشگری استان، ظرفیت‌های اقامتی و گردشگری ایلام را افزایش خواهد داد.