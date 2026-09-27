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همزمان با هفته گردشگری، پنج طرح گردشگری استان ایلام با اعتبار ۲۹۷ میلیارد تومان و اشتغال ۳۸ نفر، بهصورت ویدئوکنفرانسی و با حضور رئیسجمهور افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «عباس معاون» هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام اعلام کرد: همزمان با روز جهانی گردشگری و آغاز هفته گردشگری، پنج طرح حوزه گردشگری استان ایلام بهصورت ویدئوکنفرانسی و با حضور دکتر پزشکیان، رئیسجمهور، افتتاح شد.
میرزاد با اشاره به جزئیات این طرحها گفت: این طرحها شامل یک هتل، یک مجتمع گردشگری و سه اقامتگاه بومگردی است که با مجموع اعتبار ۲۹۷ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیدند.
وی افزود: با افتتاح این طرحها، زمینه اشتغال ۳۸ نفر در حوزه گردشگری استان ایلام فراهم شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام همچنین به یکی از شاخصترین طرحهای افتتاحشده اشاره کرد و گفت: هتل ستاره حاجآباد در منطقه مهدیآباد، در کنار سایر طرحهای گردشگری استان، ظرفیتهای اقامتی و گردشگری ایلام را افزایش خواهد داد.