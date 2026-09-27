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همزمان با آغاز سال تحصیلی دانشگاهها و تقارن آن با هفته دفاع مقدس، آیین ویژهای با حضور اساتید و دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد برگزار شد؛ مراسمی که در آن جامعه دانشگاهی با اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی، بر تداوم مسیر ایثار و تبیین ارزشهای دفاع مقدس در سنگر علم و دانش تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، آغاز فصل پاییز و بازگشایی دانشگاهها امسال با حال و هوای متفاوتی در مهاباد همراه بود. با گذشتن از درب ورودی دانشگاه، اشتیاق دانشجویان برای شروعی دوباره و رسیدن به قلههای علمی کاملاً مشهود است.
سامان ابراهیمی، از دانشجویان حاضر در این مراسم، از حس و حال خود در بازگشت به محیط دانشگاه و پیگیری جدیتر اهداف تحصیلی میگوید.
در همین حال، فضای دانشگاه تنها شاهد حضور دانشجویان نیست؛ بلکه رنگ و بوی خدمت نیز دارد. «کاک رحیم»، از خادمان باسابقه دانشگاه، با آب و جاروی حیاط دانشگاه، به گرمی به استقبال دانشجویان آمده و با لهجه شیرین خود میگوید: به مناسبت ورود دوباره دانشجویان و آغاز سال تحصیلی، محیط را برای قدمهای جویندگان دانش آماده میکنم.
در ادامه این مراسم، اساتید و دانشجویان با حضور در نشست «تبیین نقش دانشگاهیان در حفظ ارزشهای دفاع مقدس»، بر اهمیت جهاد علمی در کنار حفظ آرمانهای ملی تأکید کردند.
در این نشست، دکتر قهرمانی و سایر اساتید حاضر، به واکاوی رسالت دانشگاهیان در شرایط کنونی کشور پرداختند. همچنین دکتر بهروز خضری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد، ضمن تبیین اهداف این نشست، بر نقش حیاتی دانشگاه در پرورش نسلی متعهد و متخصص تأکید کرد.
حسن ختام این مراسم، غبارروبی و گلباران مزار شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد بود. اساتید و دانشجویان با حضور بر مزار این کبوتران خونینبال، بار دیگر با آرمانهای والای شهدا عهد بستند تا با سلاح علم و دانش، راه آنان را در توسعه و اعتلای کشور ادامه دهند.
دانشگاهیان مهاباد تأکید کردند که امروز، سنگر دانشگاه همان امتداد سنگرهای دوران دفاع مقدس است و حفظ امنیت و پیشرفت علمی کشور، والاترین وظیفهای است که بر دوش نسل جوان و اساتید فرهیخته قرار دارد.