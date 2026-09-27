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دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خاتم ا ز دستگیری دو متهم غیربومی و سابقهدار در پی گزارش مأموران یگان حفاظت محیط زیست و با هماهنگی قضایی و صدور دستور لازم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، رضا رضایی گفت: در پی گزارش مأموران یگان حفاظت محیط زیست مبنی بر شکار غیرمجاز حیاتوحش توسط چند فرد غیربومی، موضوع بلافاصله در دستور کار قرار گرفت و پس از هماهنگی قضایی، دستورات لازم برای شناسایی و دستگیری متهمان و کشف آثار و ادوات مرتبط با جرم صادر شد. وی افزود: در اجرای دستورات قضایی، دو متهم غیربومی و سابقهدار شناسایی و دستگیر شدند و لاشه ۲ رأس قوچ وحشی و ۳ رأس کل وحشی، در مجموع ۵ رأس حیاتوحش، به همراه یک قبضه سلاح شکاری و تعدادی فشنگ از آنان کشف و ضبط شد.
دادستان خاتم ادامه داد: در این خصوص پرونده قضایی تشکیل و متهمان پس از اقدامات قانونی و صدور قرار تأمین، روانه زندان شدند و تحقیقات تکمیلی بهمنظور بررسی ابعاد موضوع، شناسایی سایر افراد مرتبط و بررسی نقش احتمالی آنان در این اقدام در حال انجام است.
رضایی با تأکید بر ضرورت صیانت از حیاتوحش و سرمایههای طبیعی شهرستان تصریح کرد: شکار غیرمجاز و تعرض به حیاتوحش به هیچ عنوان قابل اغماض نیست و با متخلفان، بهویژه افراد سابقهدار و غیربومی، مطابق قانون و با قاطعیت برخورد خواهد شد.