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سرپرست انتظامی شهرستان رباط کریم از دستگیری سارق حرفهای اماکن خصوصی و ساختمانهای نیمه کاره با سابقه ۱۰ فقره سرقت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سرهنگ رضا باباعلی افزود: با مراجعه و شکایت چندین شهروند در هفتههای اخیر درباره سرقت اماکن خصوصی و ساختمانهای درحال ساخت در شهر پرند، پیگیری موضوع در دستورکار ماموران کلانتری ۱۷ پرند قرار گرفت.
وی گفت: در تحقیقات ماموران مشخص شد متهم با پرسه زنی در مناطق جرم خیز و شناسائی ساختمانهای خالی از سکنه، اقدام به سرقت میکرده است.
سرهنگ باباعلی افزود: ماموران انتظامی با اقدامات فنی و هماهنگی قضائی موفق به شناسائی متهم این پرونده شدند و در عملیاتی غافلگیرانه، سارق را درمخفیگاهش دستگیر کردند.
سرپرست انتظامی شهرستان رباط کریم با عنوان اینکه متهم در بازجوئیهای پلیس به ۱۰ فقره سرقت اماکن خصوصی و ساختمانهای درحال ساخت اعتراف کرد گفت: متهم پس از تکمیل پرونده برای ادامه مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.