به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، یک قطعه پرنده بوتیمار توسط یکی از شهروندان دوستدار محیط زیست به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردکان تحویل داده شد. این شهروند پس از مشاهده بوتیمار و با هدف جلوگیری از آسیب بیشتر به این پرنده، آن را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردکان تحویل داد.کارشناسان محیط زیست پس از تحویل، وضعیت عمومی پرنده را بررسی کرده و اقدامات لازم برای مراقبت و تیمار آن را در دستور کار قرار دادند تا در صورت تأیید سلامت و توانایی بازگشت به طبیعت، در زیستگاه مناسب رهاسازی شود.

بوتیمار از پرندگان آبزی و کنارآبزی است که حضور آن در طبیعت، وابسته به وجود زیستگاه‌های آبی و منابع طبیعی مناسب است.اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اردکان ضمن قدردانی از این اقدام مسئولانه، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده حیات وحش آسیب‌دیده یا سرگردان، از جابه‌جایی و نگهداری خودسرانه آن خودداری کرده و موضوع را به محیط زیست اطلاع دهند تا اقدامات تخصصی لازم انجام شود.

این اقدام، نمونه‌ای از نقش مؤثر مشارکت شهروندان در حفاظت از حیات وحش و صیانت از تنوع زیستی استان یزد است.