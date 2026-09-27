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اینجا مرز است؛ جایی دور از هیاهوی شهرها، جایی که کیلومترها فاصله با خانه و خانواده و شرایط سخت جغرافیایی و آبوهوایی، بخشی از روزهای خدمت سربازان مرزبانی را شکل میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سربازان مرزبانی روزها و شبهای خود را در پاسگاهها و نقاط مرزی سپری میکنند؛ گاه در سرمای سخت و گاه زیر گرمای طاقتفرسا، در مسیرهای طولانی و شرایط جغرافیایی دشوار، در حالی که گشتزنی، دیدهبانی و آمادهباش بخشی از زندگی روزمره آنان است. پشت هر پست مرزی، داستان سربازانی جریان دارد که دوری از خانواده، دلتنگی برای خانه و سختیهای خدمت را در کنار مسئولیتی که بر عهده دارند تجربه میکنند؛ جوانانی که بخشی از دوران سربازی خود را کیلومترها دور از خانه و در نقاط مرزی کشور میگذرانند.