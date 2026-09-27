خانواده کاروان در ایلام، روایت مقاومت را در سه قاب عکس نگه داشته‌اند؛ از پدربزرگ رزمنده تا پسری ۲۱ ساله که در حمله هوایی آمریکای جنایتکار به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ این روز‌ها اگر سری به خانه حاج پاشا کاروان در ایلام بزنی، سه قاب عکس مقابل چشمانت قرار می‌گیرد؛ سه قاب که هر کدام، فصلی از ایستادگی یک خانواده را روایت می‌کند.

قاب اول، تصویر مرحوم تتر کاروان، پدربزرگ خانواده، در لباس رزم است. قاب دوم به حاج پاشا کاروان، پدر خانواده، تعلق دارد و قاب سوم، عکس حسین، پسر ۲۱ ساله خانواده در لباس سربازی.

حسین کاروان، دهم اسفندماه سال گذشته در حمله هوایی آمریکای جنایتکار به سپاه ناحیه لومار به شهادت رسید و به قصه رشادت پدرانش رنگ سرخ بخشید.

اما ماجرای این خانواده به همین‌جا ختم نمی‌شود. چند ماه پس از شهادت حسین، خانواده پنج‌نفره کاروان به‌عنوان جانفدا، هر شب در میدان آیینی ۲۲ بهمن شهر ایلام حضوری حماسی دارند و راه او را ادامه می‌دهند.

سه قاب، سه نسل؛ و یک حقیقت که در این خانه زنده است: مقاومت، میراثی است که از پدربزرگ به پدر و از پدر به پسر رسیده است.