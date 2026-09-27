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همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و گرامیداشت هفته دفاع مقدس، پرچم جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه علوم پزشکی البرز به اهتزاز درآمد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، این آیین با حضور اعضای جمعی از استادان، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی البرز، مقابل دانشگاه علوم پزشکی استان البرز برگزار شد و پرچم جمهوری اسلامی ایران طی مراسمی رسمی و باشکوه به اهتزاز درآمد.
در بخش ویژه این آیین، همزمان با ادای احترام حاضران، مراسم پرچمسپاری انجام شد و پرچم جمهوری اسلامی ایران به اهتزاز درآمد.
برگزاری این آیین با هدف بزرگداشت و تکریم پرچم جمهوری اسلامی ایران و تأکید بر جایگاه آن به عنوان نماد هویت، استقلال و وحدت ملی انجام شد.
این مراسم همزمان با برگزاری آیین مشابه در دانشگاههای سراسر کشور، در دانشگاه علوم پزشکی البرز و سایر دانشگاههای استان هم به اهتزاز درآمد