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امروز همزمان با روز سرباز در کردستان جوانان سرباز کشور با تجدید پیمان با آرمانهای شهدا، بر ادامه مسیر خدمت مسئولیتپذیری و دفاع از امنیت و آرامش ایران تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، نامشان سرباز است جوانانی که امروز در کنار فرماندهان خود ایستادهاند تا عهدی تازه با وطن ببندند.
از پوتینهای خاکی تا نگاههای استوار اینجا روایت جوانانی است که سربازی را میدان مسئولیت، تجربه و خدمت میدانند.
در قاب ماندگار خدمت، خانوادههای شهدای سرباز نیز حضور داشتند.
خانوادههایی که خاطره فرزندانشان را به نسل امروز پیوند زدند.
سربازان امروز، در کنار یاد قهرمانان دیروز، یک پیام روشن دارند پای وطن، امنیت و آرمانهای شهدا ایستادهاند.