کاروان چین در ادامه بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ در ناگویای ژاپن، تعداد مدال‌های خود را از عدد ۲۰۰ گذراند و کاروان ایران در رده هشتم قرار گرفت.

ناگویا ۲۰۲۶، چین از ۲۰۰ مدال گذشت، نزول ایران به رده هشتم

ناگویا ۲۰۲۶، چین از ۲۰۰ مدال گذشت، نزول ایران به رده هشتم



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رده بندی مدالی پایان روز هشتم به این شرح است:

۱- چین ۱۱۹ طلا ۴۸ نقره ۳۸ برنز

۲- ژاپن ۳۷، ۶۱، ۵۸،

۳- کره جنوبی ۲۰، ۲۳، ۳۹،

۴- ازبکستان ۱۰، ۱۷، ۱۱،

۵- قزاقستان ۹، ۱۰، ۲۱،

۶- تایلند ۹، ۷، ۱۰،

۷- بحرین ۸، ۲، ۳،

۸- ایران ۷، ۱۴، ۸،

۹- کره شمالی ۶، ۵، ۴،

۱۰- مالزی ۶، ۲، ۸

- تا کنون ۳۹ کشور مدال کسب کرده‌اند.

- برای ایران در رشته کارته مرتضی نعمتی در وزن ۷۵- کیلوگرم و محمود نعمتی در ۸۴+ کیلوگرم / در بازی‌های الکترونیک و در فوتبال پی سی تیم ایران (حسن پاجانی و ابوالفضل آقایی‌نسب) / در ووشو و در وزن ۷۵ کیلوگرم ساندا سهل موسوی / در دوومیدانی و در پرتاب وزنه محمد رضا طیبی / و در قایق زانی روئینگ فاطمه مجلل در قایق تک نفره سبک وزن زنان و در قایق دو نفره سبک وزن زنان (کیمیا زارعی و زینب نوروزی) ۷ مدال طلا

- در رشته کاراته و در وزن ۸۴- کیلوگرم علی اصغر آسیابری، در وزن ۵۵- کیلوگرم زنان فاطمه زهرا سعید آبادی و در کاتای تیمی زنان تیم فاطمه صادقی، زینب حسینی و سپیده امینی / در قایق رانی روئینگ و در قایق ۴ نفره زنان (مهسا جاور، ساقی ملکی، سُها فاخری و هنگامه کامیاب) و در قایق دو نفره سبک وزن (کیمیا زارعی و زینب نوروزی) و در قایق سبک انفرادی مردان امیر حسین محمودپور / در ژیمناستیک و در انفرادی خرک حلقه آرمان خدایی و در پرش خرک مهدی الفتی / در کبدی تیم‌های مردان و بانوان / در دوومیدانی و در ماده ۴۰۰ متر زنان زهرا زارعی / و در ووشو و در وزن ۵۲ کیلوگرم ساندای زنان سوگند سینکایی، در ۶۵ کیلوگرم ساندا شجاع پناهی و در وزن ۷۰ کیلوگرم ساندا عرفان محرمی ۱۴ مدال نقره

- و در رشته بسکتبال تیم مردان ایران / در رشته بسکتبال سه نفره تیم مردان ایران / در قایق رانی روئینگ و در قایق سبک انفرادی سبک وزن زنان فاطمه مجلل / در دوومیدانی و در پرتاب دیسک صادق صمیمی / در تیراندازی و در ۱۰ متر تفنگ بادی مختلط تیمی تیم ایران (هانیه رستمیان و وحید گلخندان) / در قایق رانی آب‌های آرام یا کانوئینگ و در ۵۰۰ متر کایاک دونفره تیم ایران (علی آقامیرزایی و پیمان قویدل) / در وزنه برداری و در دسته ۷۷ کیلوگرم زنان ریحانه کریمی / و در شمشیربازی و در انفرادی اسلحه سابر علی پاکدامن ۸ مدال برنز کسب کردند.