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نشست اقتصاد مقاومتی با حضور جبار سپهری، رئیسکل دادگستری ایلام، با محوریت حمایت از تولید و بررسی موانع واحدهای تولیدی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نشست اقتصاد مقاومتی با حضور بخشنده، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، مدیران دستگاههای اجرایی و جمعی از تولیدکنندگان استان برگزار شد. هدف از آن، حمایت قاطع دستگاه قضایی از تولید و سرمایهگذاری، بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و اتخاذ تصمیم برای رفع چالشهای فعالان اقتصادی بود.
در این جلسه، مشکلات واحدهایی از جمله کهن تجارت رایکا، بستهبندی سبزیجات و صیفیجات، پرواربندی گوساله، گونیبافی پرشین گستر سیمره، سپیدمرغ رستاک و مرغداری ۲۰ هزار قطعهای ملکشاهی مطرح و بررسی شد. تولیدکنندگان نیز دغدغهها و موانع پیش روی خود را بیان کردند.
جبار سپهری، رئیسکل دادگستری ایلام، با تأکید بر حمایت از تولید گفت: جلسات اقتصاد مقاومتی در راستای فرمایشات مقام معظم رهبری برگزار میشود و هدف آن، حمایت عملی از تولید و رفع موانع است.
وی با اشاره به تحریمها و فشارهای اقتصادی افزود: انتظار میرود مدیران دستگاههای اجرایی جدیت بیشتری در حمایت از تولید داشته باشند و همه دستگاهها با تمام توان در این مسیر اقدام کنند. دستگاه قضایی نیز در کنار تولیدکنندگان قرار دارد و رفع موانع، نیازمند همراهی همه دستگاههای مسئول است.
در پایان، دستورات لازم برای رفع موانع قانونی واحدهای تولیدی صادر شد و مقرر گردید دستگاههای مربوطه در چارچوب قوانین برای حمایت از استمرار فعالیت این واحدها اقدام کنند.