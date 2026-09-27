به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ رحیم حاجی ده آبادی گفت: ماموران گشت پلیس راه «یزد-شیراز» هنگام کنترل محور‌های مواصلاتی، دو دستگاه تریلی ولوو را به علت تخلفات رانندگی در گردنه علی آباد شهرستان تفت متوقف کردند. وی افزود: با بررسی ماموران پلیس راه مشخص شد راننده تریلی‌ها دو نوجوان ۱۹ و ۲۰ ساله بدون گواهینامه هستند که به همین منظور خودرو‌ها توقیف و روانه پارکینگ شد.

رئیس پلیس راه استان یزد خاطرنشان کرد: راننده‌های متخلف به همراه مالکان تریلی‌ها به مراجع قانونی معرفی شدند.