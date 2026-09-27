پخش زنده
امروز: -
حجت السلام والمسلمین موسیپور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پیامی درگذشت مرحوم حاج احمد ناطق نوری برادرِ حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر ناطق نوری را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد حسین موسیپور نماینده ولیفقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پیامی درگذشت مرحوم حاج احمد ناطق نوری را تسلیت گفت که متن پیام به شرح زیر است:
إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ
جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ علی اکبر ناطق نوری (دام عزه)
سلام علیکم.
درگذشت برادر گرامی تان مرحوم مغفور حاج احمد ناطق نوری نماینده ادوار مجلس و از چهرههای با سابقه عرصه خدمت و مدیریت کشور موجب تاثر و تالم گردید.
امید است خدمات و مجاهدتهای آن مرحوم در عرصههای مختلف، ذخیره یومالحساب و روح آن فقید در جوار رحمت الهی و محشور با صالحان و نیکان باشد.
اینجانب این ضایعه را به جنابعالی، خاندان معزز ناطق نوری، همه بازماندگان و بستگان تسلیت و تعزیت عرض نموده، از درگاه خداوند رحمان و رحیم برای آن فقید سعید، علوّ درجات و رحمت و رضوان الهی، و برای عموم بازماندگان و مصیبتدیدگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.
محمد حسین موسیپور
نماینده ولیفقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی