به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد حسین موسی‌پور نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پیامی درگذشت مرحوم حاج احمد ناطق نوری را تسلیت گفت که متن پیام به شرح زیر است:

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیْهِ راجِعُونَ

جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ علی اکبر ناطق نوری (دام عزه)

سلام علیکم.

درگذشت برادر گرامی تان مرحوم مغفور حاج احمد ناطق نوری نماینده ادوار مجلس و از چهره‌های با سابقه عرصه خدمت و مدیریت کشور موجب تاثر و تالم گردید.

امید است خدمات و مجاهدت‌های آن مرحوم در عرصه‌های مختلف، ذخیره یوم‌الحساب و روح آن فقید در جوار رحمت الهی و محشور با صالحان و نیکان باشد.

اینجانب این ضایعه را به جناب‌عالی، خاندان معزز ناطق نوری، همه بازماندگان و بستگان تسلیت و تعزیت عرض نموده، از درگاه خداوند رحمان و رحیم برای آن فقید سعید، علوّ درجات و رحمت و رضوان الهی، و برای عموم بازماندگان و مصیبت‌دیدگان، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

محمد حسین موسی‌پور

نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی