به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیین رونمایی از کتاب «من همین رضا سنجرانی را دوست دارم»، تازه‌ترین روایت مکتوب از زندگی شهید مدافع حرم محمدرضا سنجرانی با حضور خانواده و همرزمان شهید، جمعی از چهره‌های فرهنگی و اهالی کتاب در مشهد برگزار شد؛ مراسمی که محور اصلی آن، بازخوانی چهره واقعی و بی‌تکلف شهیدی بود که دوستانش او را نه فقط با میدان نبرد، بلکه با شوخی‌ها، رفاقت‌ها، جدیت‌ها و زندگی معمولی‌اش به یاد می‌آورند.