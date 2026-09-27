رئیس قوه قضائیه در ادامه بازدید‌های میدانی خود از انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی، از یکی از بنادر خشک استراتژیک کشور بازدید کرد و بر ضرورت صیانت از حقوق عامه، انسداد گلوگاه‌های فسادزا و ساماندهی فرآیند‌های ناظر بر واردات و صادرات تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای در این بازدید که با هدف بررسی روند واردات و تخلیه کالا‌های اساسی و استراتژیک انجام شد، از بخش‌های مختلف این بندر خشک که یکی از مهم‌ترین هاب‌های یکپارچه لجستیک کشور و متصل به بنادر مهم از طریق ریل است، بازدید کرد.

ماجرای ۳ هزار تن کنجاله سویای تخلیه‌نشده

یکی از موضوعات مورد توجه در این بازدید، مبحث واردات و تخلیه مقادیر معتنابهی کنجاله سویا به عنوان یکی از کالا‌های استراتژیک بود. طبق اعلام شرکت واردکننده، بیش از ۱۰ هزار تن کنجاله سویا توسط شرکتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی وارد کشور شده که از این مقدار ۳ هزار تن هنوز تخلیه نشده و هزینه دموراژ آن به صورت روزانه پرداخت می‌شود.

مسئول گمرک مربوطه مدعی بود شرکت واردکننده به سبب عدم ارائه اظهارنامه نتوانسته محموله را تخلیه کند و در مقابل، مسئول شرکت واردکننده از عدم ارائه مجوز‌های مربوطه و فقدان فضای کافی در بندر خشک گلایه کرد.

رئیس قوه قضائیه پس از استماع سخنان مسئولان، خطاب به دادستان تهران دستور داد نسبت به این مقوله ورودی جدی و آسیب‌شناسانه داشته باشد.

تأکید بر عدم تعلل در ترخیص کالا‌های اساسی

محسنی اژه‌ای گفت: به هیچ‌وجه قابل قبول نیست که یک واردکننده کالا‌های اساسی و استراتژیک در هنگام ورود محموله به کشور از اخذ اظهارنامه خودداری کند و آن محموله مدت‌های مدیدی در واگن‌های قطار بماند؛ این قضیه تالی‌فاسد و تبعات ناگوار دارد؛ هم کالای اساسی به دست مردم نمی‌رسد، هم هزینه دموراژ پرداخت می‌شود و هم کالا در خطر فساد قرار می‌گیرد. به تمام این موارد باید معطل ماندن واگن‌های قطار را هم اضافه کرد.

ماجرای محموله گوشت‌های منجمدشده

یکی دیگر از موضوعات مورد توجه، محموله گوشت‌هایی بود که به سبب وقوع جنگ در موعد مقرر به اسکله داخلی نرسیده و در همان کشتی منجمد شده بود. رئیس سازمان دامپزشکی اعلام کرد مجوز ترخیص این محموله صادر شده است، اما مدیرکل گمرک مربوطه منکر ثبت این موضوع در سیستم جامع شد. رئیس قوه قضاییه تأکید کرد ضروری است این قبیل ناهماهنگی‌ها با سرعت زیاد مرتفع شود.

ماجرای محموله برنج‌های بلاصاحب

مقوله دیگری که مورد توجه قرار گرفت، موضوع مقادیر معتنابهی برنج بود که وارد بندر خشک شده بود، اما در ابتدا صاحب آن مشخص نبود. این محموله در معرض فساد قرار داشت که با ورود دادستانی تهران تعیین تکلیف و در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفت. پس از طی فرآیند، شرکت مالک محموله شناسایی شد و محموله از سازمان تملیکی عودت داده شد.

رئیس قوه قضائیه خطاب به مدیرکل گمرک مربوطه، علت تعلل در شناسایی صاحب محموله و تأخیر در ارجاع محموله به سازمان اموال تملیکی را جویا شد و گفت: متولیان امر باید توجه و اهتمام ویژه‌ای به سازوکار‌های قانونی موجود داشته باشند و این‌گونه نباشد که به مجرد ورود قضایی به موضوع، به تکاپوی تعیین تکلیف کالا‌ها بیفتند.

تأکید بر ثبت سیستمی انبار‌ها

محسنی اژه‌ای در همین زمینه خطاب به مسئولان ذی‌صلاح امر واردات در کشور تأکید کرد که نسبت به ثبت سیستمی مشخصات انبار‌هایی که کالا‌ها از بنادر به مقصد آنها منتقل می‌شوند، اهتمام تام و تمام داشته باشند.

وی افزود: یکی از مواردی که به کرات در پرونده‌های سازمان تعزیرات مشاهده می‌شود، ارسال کالا از بنادر و گمرکات به انبار‌ها و عدم درج و ثبت این موضوع در سامانه جامع انبارهاست. این موضوع تالی فاسد دارد و می‌تواند زمینه فساد و احتکار باشد. باید تمام روزنه‌های احتکار کالا‌های اساسی در کشور مسدود شود.

توصیه‌های تخصصی برای رفع اختلافات نمونه‌برداری

یکی دیگر از موضوعات مورد توجه، مبحث اختلافات بین چند مرجع برای آزمایش و نمونه‌برداری کالا‌های وارداتی بود. به موجب مقرره موجود، مرجع واحد آزمایش و نمونه‌برداری از کالا‌های وارداتی سازمان دامپزشکی معرفی شده است، لکن سایر سازمان‌های مرجع بعضاً به مقرره مذکور تمکین ندارند. رئیس دستگاه قضا برای مرتفع شدن این معضل، توصیه‌های تخصصی را خطاب به مسئولان مربوطه مطرح کرد.

دشمن تصور داشت با محاصره دریایی کالا به کشور نمی‌رسد

محسنی اژه‌ای در نشست با مسئولان و متولیان حوزه صادرات و واردات کشور گفت: دشمن غدّار و متجاوز ما بسیار تلاش داشت تا با جنگ نظامی و محاصره تمام‌عیار، وضعیت کشور ما را به قحطی و نایابی کالا‌های استراتژیک و اساسی بکشاند، لکن با عنایات خداوند و در نتیجه اقتدار نظام جمهوری اسلامی و تلاش شبانه‌روزی شما مسئولان، این تیر دشمن به خطا رفت.

وی افزود: دشمن تصور داشت با اعمال محاصره دریایی، کالا‌ها و محموله‌های اساسی و استراتژیک به کشور نمی‌رسد؛ لکن ما این توهم دشمن را باطل کردیم و موفق شدیم ابتکار عمل به خرج دهیم.

آمادگی قوه قضائیه برای حمایت از واردکنندگان

رئیس قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه نسبت به موضوع تأمین کالا‌های اساسی و استراتژیک مردم بسیار اهتمام دارد. بار دیگر تاکید می‌کنیم که برای کمک و مساعدت به همه بخش‌های فعال در حوزه واردات کالا به کشور آمادگی داریم. تاکید مؤکد داریم که فرآیند واردات کالا‌های اساسی و موردنیاز مردم و تخلیه و توزیع آنها حتی برای لحظه‌ای نیز نباید متوقف شود.

اصل اساسی، آسیب‌شناسی است

محسنی اژه‌ای افزود: در فقره مرتبط با فرایند‌های وارداتی، اصل اساسی آسیب‌شناسی است؛ ورود قهری و موردی به مسائل شاید لازم باشد، لکن درمان قطعی محسوب نمی‌شود؛ باید چنانچه یک حفره و آسیب را در فرآیند‌های وارداتی شناسایی کردیم، بلافاصله نسبت به رفع آن اقدام کنیم تا این حفره مسدود شود و دیگر گریبانگیر سایر محموله‌های وارداتی نشود.

گزارش دادستان تهران

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، صالحی دادستان تهران گفت: در اجرای تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر نظارت مدیران دستگاه قضایی بر انبار‌های اموال تملیکی و گمرکات و بنادر، ما در دادستانی تهران به صورت مستمر در حال بازدید از این مراکز هستیم.

وی بر ضرورت افزایش امکانات لجستیکی جهت تخلیه بار، اختصاص گمرک مستقل و افزایش تعداد انبار‌های این بندر تاکید کرد.

گزارش معاون حقوقی گمرک

رجایی معاون حقوقی گمرک نیز در این جلسه افزود: گمرک در ایام جنگ تحمیلی ۴۰ روزه با همکاری سایر سازمان‌ها توانست با ترخیص چند میلیون تن کالای اساسی، توطئه‌های شوم دشمنان را به شکست بکشاند. در ایام جنگ ۴۰ روزه، فعالیت‌های بنادر و گمرکات ایران به صورت شبانه‌روزی انجام می‌شد و حتی یک روز هم تعطیلی یا وقفه در کار وجود نداشت.

گزارش مدیرعامل سازمان اموال تملیکی

عسکری مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز گفت: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۴۰۴ حدود ۶۴ همت تعیین تکلیف کالا انجام داد و در نیمه نخست سال جاری نیز حدود ۳۴ همت توسط این سازمان تعیین تکلیف کالا صورت گرفته است.

تأکید بر یکپارچه‌سازی نمونه‌برداری

جعفری مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور با اشاره به برخی چالش‌ها در فرآیند نمونه‌برداری و آزمایش کالا‌های اساسی افزود: برای ترخیص و بررسی این کالاها، دستگاه‌های مختلف هر کدام فرآیند آزمایش و بررسی جداگانه‌ای دارند که پاسخگویی به نتایج آزمایش‌ها گاهی یک تا دو ماه زمان می‌برد؛ پیشنهاد ما این است که یک آزمایشگاه مرجع، نمونه‌برداری و آزمایش‌های لازم را انجام دهد و نتیجه آن مورد پذیرش همه دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گیرد.

گزارش معاون بازرگانی راه‌آهن

هادی‌نژاد معاون بازرگانی راه‌آهن نیز در این جلسه گفت: به رغم اینکه در جنگ تحمیلی اخیر، شبکه ریلی کشور در سه منطقه مورد تجاوز دشمن قرار گرفت، ولیکن هر سه منطقه آسیب‌دیده در کمتر از ۴۸ ساعت به شبکه ریلی کشور بازگشتند.