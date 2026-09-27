به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، رسول سالاری (پدر)، ریحانه زارعی (مادر) و مهگل سالاری (خواهر) مهمان این برنامه خواهند بود تا از روز‌های کودکی مسیحا و خاطراتی بگویند که یاد او را در خانه‌شان زنده نگه داشته است.

روز نهم اسفند ۱۴۰۴ و در نخستین ساعات تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، مدرسه شجره طیبه میناب سه بار و با فاصله، هدف موشک دشمن صهیونیستی-آمریکایی قرار گرفت.

در این فاجعه انسانی، ۱۶۸ کودک دانش‌آموز دختر و پسر و تعدادی از معلمان، کارکنان مدرسه و والدین دانش‌آموزان مینابی جان باختند.

مسیحا سالاری به همراه امیرعلی جداوی و ماکان نصیری، سه دانش‌آموز مینابی هستند که پیکر مطهرشان هنوز به آغوش خانواده بازنگشته است.

برنامه «عصر خانواده» به تهیه کنندگی علی اکبر کریمی و کارگردانی رضا داستانی شنبه تا چهارشنبه ساعت ۱۸ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.