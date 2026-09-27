جشنواره سالمندان با هدف ایجاد نشاط و شادابی، افزایش مشارکت اجتماعی و ترویج فعالیت بدنی در مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، این جشنواره همزمان با هفته ملی سالمند، با حضور جمعی از مسئولان و سالمندان و اجرای برنامه‌های متنوع ورزشی، فرهنگی و تفریحی در سالن ورزشی شهید بهشتی مشهد برگزار شد.

امیررضا زارعی مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی، رضا آذریان رئیس هیئت ورزش‌های همگانی استان و مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی به همراه جمعی از مسئولان در این برنامه حضور داشتند.