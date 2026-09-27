پخش زنده
امروز: -
استاندار مازندران از تفویض اختیارات ویژه به فرمانداران استان برای پیگیری و حل سریعتر مسائل شهرستانها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران از تفویض اختیارات ویژه به فرمانداران استان خبر داد و بر استفاده از این ظرفیت برای پیگیری و حل سریعتر مسائل شهرستانها تأکید کرد.
مهدی یونسیرستمی در نشست با فرمانداران استان، با تأکید بر اداره مازندران در چارچوب قانون گفت: تلاش داریم با تدبیر و حفظ کرامت انسانی، خدمترسانی شایستهای به مردم داشته باشیم.
وی با اشاره به نتایج افکارسنجیهای جدید افزود: بر اساس این افکارسنجیها، میزان اعتماد مردم مازندران به کارگزاران نظام در استان بیش از ۸۵ درصد است و این اعتماد، مسئولیت مدیران را برای خدمترسانی بیشتر سنگینتر میکند.
استاندار مازندران با تأکید بر اهمیت حفظ کرامت مردم گفت: رویکرد مدیریت استان، تکریم مردم و فراهم کردن زمینه حضور و مشارکت همه اقشار در عرصههای مختلف است.
یونسیرستمی با قدردانی از همکاری فرماندهی سپاه استان افزود: هماهنگی و همراهی مناسبی میان مدیریت استان، مجموعه سپاه و دستگاه قضایی وجود دارد و نتیجه این وفاق و همدلی، پیشبرد امور و حل مسائل مردم است.
وی ادامه داد: وحدت، انسجام و همراهی میان دستگاههای مختلف، زمینهساز عملکرد مطلوب استان شده و بسیاری از اقدامات مهم بدون این هماهنگی امکان اجرا نداشت.
استاندار مازندران از تلاش فرمانداران، بخشداران، دهیاران و کارکنان دستگاههای اجرایی نیز قدردانی کرد و گفت: رضایت وزارت کشور و هیأت دولت از عملکرد استان، نشاندهنده تلاش مجموعه مدیریتی مازندران است.
یونسیرستمی با اشاره به مدیریت استان در زمان وقوع سیل و بحران افزود: رئیسجمهور از عملکرد مازندران در مدیریت بحران و سیلاب تقدیر کردند و پس از آن نیز خدمات زیربنایی در مناطق آسیبدیده بلافاصله در دستور کار قرار گرفت و شرایط پایدار فراهم شد.
وی حمایت از بخش کشاورزی را ضروری دانست و گفت: باید شرایطی ایجاد کنیم که کشاورز احساس امنیت داشته باشد و بداند مدیریت استان برای حفظ تولید، معیشت و آینده بخش کشاورزی در کنار او قرار دارد.
استاندار مازندران مدیریت پسماند را از اولویتهای استان برشمرد و افزود: جمعآوری اصولی زباله و اجرای طرح تفکیک پسماند از مبدأ باید با جدیت دنبال شود و همه شهرستانها در این زمینه برنامه عملیاتی داشته باشند.
یونسیرستمی همچنین بر توسعه انرژیهای پاک تأکید کرد و گفت: استفاده از پنلهای خورشیدی در دستگاهها و دوایر دولتی باید توسعه پیدا کند و ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر برای کاهش مصرف انرژی و تأمین پایدار برق مورد توجه قرار گیرد.
وی توسعه و ارتقای حملونقل ریلی را از دیگر موضوعات مهم استان دانست و افزود: طراحی و ارتقای سیستم ریلی و تقویت زیرساختهای حملونقل ریلی باید با جدیت دنبال شود، چراکه توسعه ریلی میتواند نقش مهمی در آینده اقتصادی و حملونقل مازندران داشته باشد.
استاندار مازندران خطاب به فرمانداران گفت: اختیارات ویژهای به فرمانداران تفویض شده و بخش قابل توجهی از اختیارات در اختیار شماست؛ بنابراین باید با استفاده صحیح از این ظرفیتها و در چارچوب قانون، مسائل شهرستانها را با سرعت بیشتری پیگیری و حل کنید.
یونسیرستمی با تأکید بر اجرای طرحهای ماندگار اظهار کرد: هدف ما ارتقای زیرساختها و اجرای کارهایی است که آثار آن در زندگی مردم باقی بماند و مسیر توسعه استان را هموار کند.
وی در پایان گفت: مردم بهترین ارزیاب عملکرد مسئولان هستند و باید بهگونهای عمل کنیم که نتیجه اقدامات و خدمات مدیران در زندگی مردم دیده شود و اعتماد ایجادشده نیز روزبهروز تقویت شود.