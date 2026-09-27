سخنان مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های بین‌المللی و شبکه‌های اجتماعی داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «مسعود پزشکیان» در این سخنرانی با اشاره به حملات صورت‌گرفته علیه ایران، بر حق کشورمان برای دفاع از خود تأکید کرد و گفت ایران برای دفاع از کشور نیازمند اجازه هیچ قدرتی نیست. وی همچنین با تأکید بر آمادگی ایران برای گفت‌و‌گو و مذاکره، تصریح کرد که کشورمان زبان زور و تهدید را نمی‌پذیرد.

سخنان رئیس‌جمهور ایران در رسانه‌های بین‌المللی بازتاب یافت؛ نیویورک‌تایمز بخش‌هایی از این سخنرانی را منتشر کرد و شبکه‌هایی همچون CNN، CNBC و PBS نیز محور‌هایی از اظهارات پزشکیان را پوشش دادند.

در فضای مجازی نیز کاربران کشور‌های مختلف به این سخنان واکنش نشان دادند و شماری از کاربران آمریکایی و هندی در پیام‌های خود از مواضع مطرح‌شده در سخنرانی رئیس‌جمهور ایران حمایت کردند.

پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مردم در دفاع از کشور، اقتدار ایران را متکی بر مردم دانست و تأکید کرد ملت ایران در برابر تهدید و فشار، از عزت و استقلال خود دفاع خواهد کرد.