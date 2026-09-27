معاون وظیفه عمومی استان یزد: دوره آموزش رزم مقدماتی مشمولان متعهد خدمت آموزش و پرورش که از سال ۹۳ به بعد تعهد خود را آغاز و هم اکنون تعهد خود را به اتمام رسانده‌اند، با مساعدت ستادکل نیرو‌های مسلح از دو ماه به یک هفته کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ مسعود آقابابایی گفت: با مساعدت و هماهنگی به عمل آمده با ستاد کل نیرو‌های مسلح، امکان اعزام به دوره آموزشی رزم مقدماتی و صدور کارت پایان خدمت مشمولان متعهد خدمت آموزش و پرورش که از سال ۹۳ به بعد تعهد خود را آغاز و هم اکنون دوره تعهد خود را به اتمام رسانده، فراهم شده است. وی افزود: مدت زمان آموزش این افراد از دو ماه به یک هفته کاهش پیدا کرده است.

معاون وظیفه عمومی استان یزد گفت: افراد واجد شرایط می‌بایست برای گذراندن دوره آموزشی، از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) نسبت به ثبت درخواست اعزام به خدمت اقدام کنند و با اداره کل آموزش و پرورش استان یزد محل سکونت برای برنامه ریزی و هماهنگی با سپاه برای طی دوره رزم مقدماتی، هماهنگی لازم را داشته باشند.

معاون وظیفه عمومی استان یزد گفت: سایر متعهدین آموزش و پرورش می‌بایست قبل از شروع تعهد خود نسبت به ثبت درخواست اعزام به خدمت و طی دوره آموزش رزم مقدماتی از طریق دفاتر پلیس+۱۰ اقدام کنند.

وی تاکید کرد: در راستای اجرای ماده ۷ قانون خدمت وظیفه عمومی وزارت آموزش و پرورش مکلف است قبل از به کار گیری فارغ التحصیلان تربیت معلم در دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی با هماهنگی‌های لازم از ستاد نیرو‌های مسلح و سپاه پاسداران برای برگزاری دوره‌های آموزش رزم مقدماتی در مرکز آموزش سپاه اقدام کنند.

معاون وظیفه عمومی استان یزد بیان کرد: متولی اصلی تعیین پیگیری اجرای تعهد و دوره آموزشی متعهدین خدمت با وزارت آموزش و پرورش می‌باشد و هرگونه پیگیری در این خصوص می‌بایست از آن طریق مطالبه شود.