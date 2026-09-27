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به مناسبت اغاز سال تحصیلی جدید و روز پرچم، آیین برافراشته شدن پرچم جمهوری اسلامی ایران همزمان با سراسر کشور در دانشگاه هرمزگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، معاون فرهنگی دانشگاه هرمزگان هدف از برگزاری این مراسم عهد و پیمانی دوباره با آرمانهای انقلاب اسلامی عنوان کرد.
موسی جاودان افزود: استادها و دانشجویان دانشگاه هرمزگان این مراسم را فرصتی برای بازخوانی مسئولیتهای تاریخی، دینی و اجتماعی خود عنوان کردند.
در پایان این مراسم بیانیهای نیز قرائت شد.
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در بخشی از این بیانیه امده است: امروز در شرایط جنگی همه جانبه اهتزاز پرچم جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه پیام اور این است که دانشگاه پشتوانه ایران مستقل و عزتمند است؛ و منادی این حقیقت است که ایران سرنوشت خود را با اراده ملت خویش رقم میزند.