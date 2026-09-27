به گفته رئیس پژوهشکده ژن، سلول و بافت ۷۰ درصد افرادی که پیوند سلول‌های بنیادی دریافت کرده‌اند، بهبودی کامل یافته‌اند. هم اکنون بین ۵۰ تا ۶۰ نفر در انتظار دریافت پیوند سلول‌های بنیادی هستند.