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بهبود کامل ۷۰ درصد افرادی که پیوند سلول‌های بنیادی دریافت کرده‌اند

به گفته رئیس پژوهشکده ژن، سلول و بافت ۷۰ درصد افرادی که پیوند سلول‌های بنیادی دریافت کرده‌اند، بهبودی کامل یافته‌اند. هم اکنون بین ۵۰ تا ۶۰ نفر در انتظار دریافت پیوند سلول‌های بنیادی هستند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۷/۰۵- ۱۶:۵۸
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برچسب ها: سلول بنیادی ، پیوند سلول های بنیادین
 