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رئیس جهاددانشگاهی گفت: باید بازگشایی دانشگاهها را به فرصتی برای جذب دانشجویان به این نهاد تبدیل کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی منتظری، رئیس جهاددانشگاهی در دهمین گردهمایی مدیران اجرایی شعب سازمان دانشجویان این نهاد با تأکید بر اینکه ارتباط با دانشجویان نیازمند صبر، مقاومت و پایداری است، گفت: باید با اجرای طرحهای ساده، کمهزینه و پربازده، بازگشایی دانشگاهها به فرصتی برای جذب دانشجویان به جهاددانشگاهی تبدیل شود.
رئیس جهاد دانشگاهی با بیان اینکه سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی و اعضای آن، الگویی در میان سازمانهای فرهنگی هستند، گفت: تمام عناصر لازم برای اتصال به دانشجویان در این سازمان وجود دارد که مهمترین آن اراده و عزم راسخ اعضای این سازمان است.
منتظری با بیان اینکه در همه واحدهای جهاددانشگاهی که در دانشگاهها فعالیت دارند، لازم است شعب اجرایی سازمان دانشجویان نیز فعال باشند، خواستار بازنگری در ساختار و تشکیلات این سازمان شد.
وی تصریح کرد: نباید تفاوتی میان شعب سازمان دانشجویان وجود داشته باشد و در همه شعب باید زمینه حضور و مشارکت فعال دانشجویان فراهم شود.
منتظری از مدیران شعب سازمان دانشجویان خواست فعالیتها را جدی بگیرند و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، طرحهای مختلفی را بهویژه برای دانشجویان جدیدالورود اجرا کنند.
وی پیشنهاد کرد: یکی از این برنامهها، بازدید دانشجویان جدیدالورود از دفاتر و مراکز جهاددانشگاهی باشد تا دانشجویان با ظرفیتها و فعالیتهای این نهاد آشنا شوند.
رئیس جهاددانشگاهی با تأکید ویژه بر ظرفیت سامانه «شهر دانشجو» و لزوم توجه بیشتر به آن افزود: باید با شور، شعور و هیجان، دانشجویان را به میدان بیاوریم و نام و راه جهاددانشگاهی را بهعنوان یک نهاد انقلاب اسلامی در صحن دانشگاه قوت ببخشیم.
همچنین در این مراسم از پوستر بیستوهشتمین سالگرد تأسیس سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی رونمایی شد.