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رئیس سازمان شیلات کشور: ایران نخستین تولید کننده ماهی قزل آلای رنگین کمان در جهان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، حمزه رستم پور گفت: در دنیا ۸۸۰ هزارتن ماهی قزل آلای رنگین کمان تولید میشود که ۳۰ درصد آن در ایران است.
به گفته وی پس از ایران ترکیه و روسیه رتبههای دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.
رئیس سازمان شیلات کشور افزود: ۴۰ درصد از ماهی قزل آلای کشور در استان چهارمحال و بختیاری تولید و روانه بازار میشود.
استان چهارمحال و بختیاری رتبه نخست تولید ماهیان کشور را دارد.