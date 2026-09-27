به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری ، حمزه رستم پور گفت: در دنیا ۸۸۰ هزارتن ماهی قزل آلای رنگین کمان تولید می‌شود که ۳۰ درصد آن در ایران است.

به گفته وی پس از ایران ترکیه و روسیه رتبه‌های دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

رئیس سازمان شیلات کشور افزود: ۴۰ درصد از ماهی قزل آلای کشور در استان چهارمحال و بختیاری تولید و روانه بازار می‌شود.

استان چهارمحال و بختیاری رتبه نخست تولید ماهیان کشور را دارد.