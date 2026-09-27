پخش زنده
امروز: -
مراسم قرعه کشی تعیین زمین رایگان طرح جمعیت جوانی متقاضیان ساوجی در قالب طرح نهضت ملی مسکن برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده مردم ساوه و زرندیه در مراسم قرعه کشی زمین رایگان طرح جمعیت جوانی در ساوه گفت: تحویل واحدهای ۲۰۰ متری به خانوار متقاضی طرح جوانی جمعیت با مصوبهی شورای مسکن استان بوده است.
حجت الاسلام محمد سبزی افزود: در سالهای اخیر حدود دو هزار واحد در قالب طرح نهضت ملی مسکن در ساوه به بهرهبرداری رسیده و برای تأمین زمین و اجرای سایر پروژههای مسکونی نیز در مناطقی از جمله بام ساوه برنامهریزی و پیگیری در حال انجام است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی با اشاره به فرآیند قرعهکشی و تعیین قطعات گفت: اطلاعات مربوط به قطعات، از جمله اسامی معابر و تعداد واحدها، در سامانه ثبت شده و اسامی متقاضیان نیز در سامانه قرار گرفته است. تمام فرآیند قرعهکشی به صورت سیستمی انجام میشود و هیچ فردی در انتخاب قطعات دخالت انسانی ندارد.
جواد لنجابی افزود: قرعهکشی و انتخاب قطعات ۵۵۱ قطعه زمین حدود ۲۰۰ متری برای متقاضیان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در شهر ساوه انجام شد و این اراضی برای بهرهمندی بیش از یکهزار و ۱۰۰ خانواده در نظر گرفته شده است.
او گفت: پس از انجام قرعهکشی، این ادارهکل و مسئولان مربوطه فرآیند واگذاری زمینها را پیگیری خواهند کرد تا مراحل واگذاری با سرعت انجام شود و متقاضیان بتوانند پس از طی مراحل قانونی، برای دریافت مجوز ساختوساز از شهرداری اقدام کنند.
به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی، بزودی قرارست کار احداث ۳هزار واحد مسکونی در غالب طرح نهضت ملی مسکن در ساوه آغاز شود.