به گزارش خبرگزاری صدا و سیما البرز ، فرزاد شعبانی با اشاره به اینکه تعهد ساخت فضای ورزشی در مدارس استان البرز در سال گذشته 32 مجموعه ورزشی بود افزود: آموزش و پرورش استان البرز موفق شد با همکاری سازمان نوسازی مدارس استان و خیرین این تعداد را به 68 فضای ورزشی در مدارس استان افزایش دهد

وی گفت: با وجود افزایش دو برابری عملکرد در توسعه فضاهای ورزشی در مدارس شهرستانهای استان هم اکنون سرانه ورزش دانش آموزی البرز ۲۹ سانتی مترمربع است که با استاندارد کشوری فاصله زیادی دارد.

شعبانی خاطرنشان کرد: به دلیل محرومیت‌ها و افزایش بالای سالانه دانش‌آموزی به دلیل مهاجرت، همچنان با کمبود فضا و تجهیزات ورزشی در البرز نیازمند حمایت ویژه مسئولان دولتی و خیرین در استان هستیم

مدیرکل آموزش و پرورش البرز با اشاره به اینکه دانش آموزان ورزشکار استان البرز ظرفیت بسیار بالایی در کسب عناوین کشوری دارند ، افزود: 178 دانش آموز این استان در مسابقات ورزشی تابستان امسال شرکت کردند که از بین این افراد ۱۲۱ دانش اموز موفق به کسب مدال شد و در مجموع تیمی هم 14 جام این دوره از مسابقاتن به استان البرز اختصاص پیدا کرد