فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهر پردیس گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس، اردوی جهادی پزشکی با همکاری اردوی جهادی منجی ظهور و بسیج جامعه پزشکی در محله پردیسان فاز ۳ شهر پردیس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، سجاد کشاورز، مسئول برگزاری این اردوی جهادی، افزود: یک تیم پزشکی متشکل از پزشک عمومی، دندانپزشک، ماما، مراقب سلامت و دیگر نیروهای تخصصی به محله پردیسان اعزام شدند.

به گفته وی، با توجه به کمبود پایگاه‌های خدماتی و سلامت در این محله و بر اساس شناسایی‌های انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۲۰ نفر از ساکنان از خدمات این اردوی جهادی بهره‌مند شوند.

کشاورز هدف از برگزاری این اردو را ارائه خدمات پزشکی و بهداشتی به ساکنان مناطق کم‌برخوردار و دسترسی آسان‌تر مردم به خدمات سلامت عنوان کرد.

وی گفت: تلاش شده است با حضور تیم‌های تخصصی، خدمات پزشکی مورد نیاز مردم به صورت مطلوب و رایگان در اختیار آنان قرار گیرد.

این اردوی جهادی در راستای خدمت‌رسانی به مردم مناطق کم‌برخوردار و با هدف ارتقای سلامت ساکنان محله پردیسان برگزار شد.