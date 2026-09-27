به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، همزمان با هفته دفاع مقدس، از جمعی از پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت اصناف استان یزد در آیینی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دوران دفاع مقدس تجلیل شد. در این مراسم بر ضرورت هوشیاری و بصیرت در برابر توطئه‌ها و نقشه‌های دشمنان و تداوم راه شهدا تأکید شد.در ادامه این آیین، جمعی از پیشکسوتان دوران دفاع مقدس به بیان خاطراتی از هشت سال دفاع مقدس و رشادت‌ها و ایستادگی رزمندگان اسلام در برابر دشمن پرداختند.

تجلیل از پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت اصناف یزد و پاسداشت مجاهدت‌های رزمندگان دوران دفاع مقدس از دیگر بخش‌های این مراسم بود.