تیم‌های ایران، قطر، کره‌جنوبی، پاکستان، هند، تایلند، ژاپن و چین در نخستین روز مسابقات والیبال مردان بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ موفق به شکست حریفان خود شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال مردان بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ از یکشنبه پنجم مهر آغاز شد و به مدت یک هفته پیگیری می‌شود.

در نخستین روز مرحله مقدماتی این مسابقات تیم‌های ایران، قطر، کره‌جنوبی، پاکستان، هند، تایلند، ژاپن و چین موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این بازی‌ها به قرار زیر است:

ایران ۳ – قرقیزستان صفر (۲۵ بر ۱۱، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۰)

قطر ۳ – هنگ کنگ یک (۲۵ بر ۲۰، ۲۴ بر ۲۶، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۱)

کره جنوبی ۳ – فیلیپین صفر (۲۵ بر ۱۶، ۲۷ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۲)

پاکستان ۳ – قزاقستان یک (۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۲۲، ۱۷ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۰)

هند ۳ – ویتنام صفر (۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۰)

اندونزی ۲ – تایلند ۳ (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۳ بر ۲۵)

چین ۳ – چین تایپه ۲ (۲۵ بر ۱۸، ۲۶ بر ۲۸، ۲۰ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۱۳)

ژاپن ۳ – ازبکستان صفر (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱۷)

برنامه دومین روز مرحله مقدماتی مسابقات والیبال مردان بازی‌های آسیایی ناگویا به وقت تهران به قرار زیر است:

دوشنبه ششم مهرماه

ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ هند – هنگ کنگ و اندونزی – قرقیزستان

ساعت ۷:۳۰ دقیقه صبح؛ چین – فیلیپین و پاکستان – ازبکستان

ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه؛ ویتنام – قطر و ایران – تایلند

ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه؛ چین تایپه – کره جنوبی

ساعت ۱۳:۵۰ دقیقه: قزاقستان – ژاپن