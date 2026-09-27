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تیمهای ایران، قطر، کرهجنوبی، پاکستان، هند، تایلند، ژاپن و چین در نخستین روز مسابقات والیبال مردان بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ موفق به شکست حریفان خود شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال مردان بازیهای آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ از یکشنبه پنجم مهر آغاز شد و به مدت یک هفته پیگیری میشود.
در نخستین روز مرحله مقدماتی این مسابقات تیمهای ایران، قطر، کرهجنوبی، پاکستان، هند، تایلند، ژاپن و چین موفق به شکست حریفان خود شدند که نتایج کامل این بازیها به قرار زیر است:
ایران ۳ – قرقیزستان صفر (۲۵ بر ۱۱، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۰)
قطر ۳ – هنگ کنگ یک (۲۵ بر ۲۰، ۲۴ بر ۲۶، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۲۱)
کره جنوبی ۳ – فیلیپین صفر (۲۵ بر ۱۶، ۲۷ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۲)
پاکستان ۳ – قزاقستان یک (۲۵ بر ۱۶، ۲۵ بر ۲۲، ۱۷ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۰)
هند ۳ – ویتنام صفر (۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۰)
اندونزی ۲ – تایلند ۳ (۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۳ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۳ و ۲۳ بر ۲۵)
چین ۳ – چین تایپه ۲ (۲۵ بر ۱۸، ۲۶ بر ۲۸، ۲۰ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۱۳)
ژاپن ۳ – ازبکستان صفر (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱۷)
برنامه دومین روز مرحله مقدماتی مسابقات والیبال مردان بازیهای آسیایی ناگویا به وقت تهران به قرار زیر است:
دوشنبه ششم مهرماه
ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد؛ هند – هنگ کنگ و اندونزی – قرقیزستان
ساعت ۷:۳۰ دقیقه صبح؛ چین – فیلیپین و پاکستان – ازبکستان
ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه؛ ویتنام – قطر و ایران – تایلند
ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه؛ چین تایپه – کره جنوبی
ساعت ۱۳:۵۰ دقیقه: قزاقستان – ژاپن