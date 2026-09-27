همایش (مقاومت تا پیروزی ) با محوریت فرهنگ ایستادگی و مقاومت و با حضور فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی در سلماس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مقاومت تا پیروزی عنوان همایشی در سلماس که با محوریت فرهنگ ایستادگی و مقاومت و با حضور مسئولان، خانواده‌های شهدا، جوانان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

حاضران در این آیین، بر ایستادگی در برابر دشمنان و تداوم مسیر مقاومت تأکید کردند؛ مسیری که به گفته آنان، با ایثار و فداکاری شهدا به نسل امروز رسیده است.

سردار رجبی، فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی نیز در این همایش، بر اهمیت حفظ روحیه مقاومت، هوشیاری در برابر دشمنان و ادامه راه شهدا تأکید کرد.

نسل جوان نیز در این همایش بر ادامه راه شهدا تأکید کرد؛ جوانانی که خود را ادامه‌دهنده مسیر ایثار و مقاومت می‌دانند.