فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب گفت: حاصل تلاشهایبسیجیان جهادگر تکمیل و تحویل ۲۲ طرح عمرانی به خانواده‌های نیازمند در شهرستان تکاب بوده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب در آیین تجلیل از جهادگران محرومیت زدایی تکاب گفت:جهاد گران بسیجی سفیران امید در دل محرومیت‌اند.



سرهنگ کرامتی افزود: حاصل این همراهی و مشارکت، تاکنون تکمیل و تحویل ۲۲ طرح عمرانی به خانواده‌های نیازمند در شهرستان تکاب بوده است.



کرامتی افزود: طرح‌هایی که اگرچه شاید در ظاهر، کوچک به نظر برسند، اما برای خانواده‌ای که سال‌ها با مشکلات مربوط به مسکن و امکانات اولیه زندگی مواجه بوده، گامی مهم در مسیر بهبود شرایط زندگی است.



وی گفت: در تکاب، جهادگران نشان داده‌اند که خدمت، تنها به امکانات و اعتبارات وابسته نیست؛ گاهی یک تخصص، یک ابزار کار و چند ساعت وقت، می‌تواند بخشی از مشکلات یک خانواده را برطرف کند.

کرامتی گفت: همراهی نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در بسیاری از زمینه‌ها دستکیر ما بوده و در پیشبرد امور مؤثر واقع شده است.

حجت الاسلام ناجی مسؤل دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب گفت:رفع دغدغه اقتصادی و معیشتی مردم جلوه بارز جهاد در راه خداست.

حجت الاسلام ناجی افزود:همت و تلاش جهادگران در رفع نیاز‌های محرومان جهاد در راه خدا و خدمت به خلق الله است و کار ارزشمند جهادگران ستودنی است

وی گفت: جهادگران در مسیر رفع محرومیت‌ها گام برداشته و جامعه را بسوی تعالی و پیشرفت هدایت می‌کنند.

منصور رضایی مدیر جهاد کشاپرزی گفت: امنیت غذایی کشور مرهون تلاش شبانه روزی جهادگرانی است که بی منت در خدمت مردم هستند.

رضایی افزود: همکاری و همراهی حهادگران، عرصه را بر جولان دشمنان و به اسارت گرفتن معیشت مردم تنگ کرده است.

در خاتمه از بسیجیان جهادگر طرح‌های محرومیت زدایی تکاب با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.