در بازدید نظارتی امروز کارگروه قرارگاه عملیاتی نظارت بر بازار ایلام از تعدادی نانوایی و فروشگاه، دو واحد متخلف شناسایی و برای آنها پرونده تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ اعضای کارگروه قرارگاه عملیاتی نظارت بر بازار استان ایلام امروز با حضور در تعدادی از نانوایی‌ها و فروشگاه‌های سطح شهر، عملکرد این واحد‌ها را مورد بررسی قرار دادند.

«مهدی کاکاخانی» معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام، با اعلام این خبر گفت: در جریان این بازدید، برای دو واحد متخلف پرونده تشکیل شد و موضوع در دست بررسی است.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی اصناف، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ به مسئولان اطلاع دهند تا پیگیری‌های لازم انجام شود.

این بازدید‌ها در راستای نظارت مستمر بر بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان انجام می‌شود.