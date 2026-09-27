معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان از اجرای برنامه‌های هدفمند برای پیشگیری از سرقت، تشدید نظارت بر ضایعات‌فروشی‌ها و پیگیری وضعیت محکومان غایب در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ عیسی پورسلیمی در نشست اجرای طرح جامع پیشگیری از سرقت، گفت: بازنگری در راهکارهای پیشگیری از جرائم، به‌ویژه سرقت، با هدف صیانت از امنیت پایدار و در چارچوب تکالیف قانونی، برنامه‌های مصوب و سند تحول و تعالی قضایی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در اجرای این برنامه‌ها، رویکرد جرم‌شناختی و تخصصی مورد توجه قرار دارد و شناسایی فرصت‌های ارتکاب جرم و اجرای دستورالعمل‌های نظارتی در مناطق حساس، از اولویت‌های معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان ادامه داد: شوراهای پیشگیری از وقوع جرم در شهرستان‌ها موظف شده‌اند با استفاده از ظرفیت‌های بومی، راهکارهای عملیاتی و پیشگیرانه متناسب با شرایط هر منطقه را اجرا کنند.

پورسلیمی همچنین با اشاره به پیگیری وضعیت محکومان غایب گفت: شناسایی و دستگیری محکومان غایب با همکاری مراجع ذی‌ربط و با هدف اجرای دقیق احکام قضایی و ارتقای امنیت عمومی، به‌صورت مستمر در حال پیگیری است.

تشدید نظارت بر ضایعات‌فروشی‌ها

وی از برگزاری نشست‌های تخصصی در حوزه‌های قضایی اهواز، کارون و باوی خبر داد و گفت: مدیریت هدفمند ضایعات‌فروشی‌ها، ساماندهی کارگاه‌ها و مقابله با چرخه خرید و فروش اموال مسروقه، از جمله برنامه‌هایی است که با هماهنگی دستگاه‌های متولی در حال اجراست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان بر ضرورت صیانت از زیرساخت‌ها و اموال عمومی تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله شهرداری، شرکت آب و فاضلاب و شرکت توزیع نیروی برق باید با ارتقای استانداردهای حفاظتی و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، برای حفاظت بیشتر از تأسیسات عمومی اقدام کنند.

پورسلیمی، آموزش و آگاهی‌بخشی عمومی را از ارکان مهم سند تحول و تعالی قضایی در حوزه پیشگیری دانست و گفت: تولید و انتشار محتوای تخصصی با هدف افزایش آگاهی حقوقی شهروندان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: افزایش مشارکت عمومی و آگاهی‌بخشی شهروندان می‌تواند زمینه‌های وقوع جرائم را کاهش دهد.