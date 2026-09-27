در پی شهادت محمدمهدی رضایی صدرآبادی، آیت الله ناصری در پیامی شهادت این فرزند رشید، مدافع سرافراز امنیت و جانباز نبرد رمضان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در پی شهادت محمدمهدی رضایی صدرآبادی، آیت الله ناصری در پیامی شهادت این فرزند رشید، مدافع سرافراز امنیت و جانباز نبرد رمضان را تسلیت گفت. در پیام آیت الله ناصری آمده:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

شهادت مدافع امنیت، بسیجی سرافراز و جوان مؤمن و انقلابی، شهید مهدی رضایی صدرآبادی که در میدان و بر اثر حمله ناجوانمردانه آمریکا و رژیم صهیونیستی مجروح و پس از مدتی تحمل رنج و قرار داشتن در کما، به فیض عظیم شهادت نائل آمد، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.

این شهید والامقام در صحنه‌های مختلف، شجاعانه، مخلصانه و مؤمنانه در راه انقلاب و اسلام حضور داشت و از جمله جوانان مؤمن، انقلابی و فداکار این دیار بود که با ایثار و مجاهدت خود، برگ زرینی در دفتر افتخارات مردم دارالعباده یزد رقم زد. بی‌تردید نام و یاد این شهید عزیز و رشادت‌های ماندگار او در حافظه مردم قدرشناس یزد باقی خواهد ماند و راه و آرمانش الهام‌بخش نسل‌های آینده خواهد بود.

اینجانب شهادت این فرزند رشید و مدافع سرافراز امنیت را به پدر و مادر فداکار و صبورش، همسر گرامی و فرزندان عزیزش، خانواده محترم و همه همرزمان و دوستان آن شهید والامقام تسلیت عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای آن شهید سعید، علو درجات و همنشینی با شهدای کربلا و برای بازماندگان معزز، صبر و شکیبایی مسئلت دارم.

محمدرضا ناصری

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد

گفتنی است: جانباز شهید محمد مهدی رضایی صدرآبادی که در جریان حمله ناجوانمردانه آمریکا و اسرائیل به خاک جمهوری اسلامی ایران دچار جراحت شده بود، بامداد امروز یکشنبه پنجم مهرماه به خیل شهدا پیوست.

همچنین روابط عمومی سپاه الغدیر استان یزد مراسم بزرگداشت این جانباز شهید را بدین ترتیب اعلام کرده است:

مراسم وداع با پیکر مطهر شهید

- یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ساعت ۲۰ حرکت از میدان احسان امام‌شهر به‌سمت میدان حج

- یکشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ ساعت ۲۱ حسینیه امیر چقماق

مراسم تشییع و تدفین

دوشنبه ۱۴۰۵/۰۷/۰۶، ساعت ۱۵:۳۰

از میدان امام رضا (ع) به‌سمت گلزار شهدای خلدبرین

مراسم گرامی‌داشت

- سه‌شنبه ۱۴۰۵/۰۷/۰۷، ساعت ۸ صبح

مسجد روضه محمدیه (حظیره)

از طرف دفتر امام‌جمعه، استانداری، سپاه پاسداران و بنیاد شهید

مراسم ختم

-سه‌شنبه ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ ساعت ۲۰:۳۰

میدان شهدای حج امام‌شهر، از طرف اهالی امام‌شهر

مراسم یادبود

چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۷/۰۸، پس از نماز مغرب و عشا مسجد امام امام‌شهر، از طرف موکب مرام مهدوی

مراسم ختم ویژه بانوان

پنجشنبه ۱۴۰۵/۰۷/۰۹، ساعت ۱۰ صبح منزل پدر شهید، واقع در ۳۰متری امام‌شهر، کوچه ۱۰

مراسم سوم

-پنجشنبه ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ از ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ بر مزار مطهر شهید، در گلزار شهدای خلدبرین

مراسم یادبود

- پنجشنبه ۱۴۰۵/۰۷/۰۹، پس از نماز مغرب و عشا در پارک سید گلسرخ، از طرف پایگاه‌های آل‌رسول و بقیه‌الله

جمعه ۱۴۰۵/۰۷/۱۰، پس از نماز مغرب و عشادرمسجد جامع صدرآباد، از طرف هیئت عاشقان کربلا و شورای اسلامی صدرآباد

مراسم هفتم

شنبه و یکشنبه، ۱۱ و ۱۲ مهرماه، پس از نماز مغرب و عشا مسجد امام امام‌شهر از طرف خانواده شهید