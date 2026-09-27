استاندار مرکزی در نشست ستاد کنگره امام خمینی (ره) و ۶۲۰۰ شهید استان، فضای ایجاد شده در جامعه را فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ ایثار در میان نسل جوان و نوجوان عنوان کرد.

نشست ستاد کنگره امام خمینی (ره) و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل امروز

نشست ستاد کنگره امام خمینی (ره) و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل امروز

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استاندار مرکزی در نشست ستاد کنگره امام خمینی (ره) و ۶۲۰۰ شهید استان گفت: فضای ایجاد شده در جامعه و حضور خانواده‌های معظم شهدا، فرصت مناسبی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، به‌ویژه در میان نسل جوان و نوجوان فراهم کرده است.

مهدی زندیه‌وکیلی افزود: بخش قابل توجهی از شهدای دوران دفاع مقدس، دانش‌آموزانی بودند که با وجود ادامه تحصیل، در مقطعی راهی جبهه شدند و برخی نیز در همین مسیر به شهادت رسیدند؛ از این رو حوزه دانش‌آموزی ظرفیت مهمی برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل امروز است.

وی با اشاره به ضرورت توجه بیشتر به نسل جوان گفت: اتفاقات سال‌های اخیر نشان داد توجه به این نسل و معرفی شهدا به عنوان الگو، بیش از گذشته اهمیت دارد و امروز به واسطه شهدای اخیر، نمونه‌های عینی و ملموسی برای تبیین مفاهیمی همچون فداکاری، شجاعت، اخلاص و ازخودگذشتگی در اختیار داریم.

استاندار مرکزی، دیدار با خانواده شهدا و معرفی سبک زندگی و مسیر زندگی شهدا را از ظرفیت‌های مهم کنگره دانست و افزود: هنر، ادبیات، شعر، کتاب، رمان، فیلم و تئاتر ابزار‌های مؤثری برای انتقال این مفاهیم به نسل جدید هستند.

زندیه‌وکیلی همچنین بر تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام کنگره پیشین تأکید کرد و گفت: تغییر رویکرد کنگره نباید موجب رها شدن طرح‌های گذشته شود و لازم است برای تکمیل این طرح‌ها، تقویم زمانی مشخصی تدوین و نیاز‌های کمیته‌ها نیز احصا شود.

وی تأمین منابع مالی را از دیگر الزامات اجرای برنامه‌های کنگره عنوان کرد و افزود: منابع مورد نیاز می‌تواند با مشارکت بخش خصوصی، مردم، دستگاه‌های دولتی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها تأمین شود و تحقق این موضوع نیازمند حرکت و پیگیری جدی است.

فرمانده سپاه روح‌الله استان هم بر تسریع در اجرای برنامه‌های کنگره امام خمینی (ره) و ۶۲۰۰ شهید استان مرکزی تأکید کرد.

سردار مرتضی عمو مهدی، فرمانده سپاه روح‌الله استان گفت: اعضای گروه‌ها و کمیته‌های کنگره باید با جدیت و سرعت بیشتری وظایف محوله در اساسنامه را پیگیری و اجرا کنند.

وی افزود: در این نشست، رؤسا و دبیران گروه‌ها گزارشی از روند پیشرفت فعالیت‌های کنگره ارائه کردند و استاندار مرکزی نیز بر پیگیری جدی‌تر برنامه‌ها تأکید کرد.

فرمانده سپاه روح‌الله استان مرکزی با اشاره به متفاوت و نوآورانه بودن کنگره استان مرکزی در مقایسه با دیگر استان‌ها، بر ضرورت جدیت بیشتر در اجرای برنامه‌ها تأکید کرد.

اودر پایان گفت: فرایند برگزاری کنگره در حال اجراست و مراسم اختتامیه و اجلاس نهایی کنگره پنجم مرداد ۱۴۰۶ برگزار خواهد.

در پایان این نشست از کتاب و اولین گاهنامه آفتاب امید رونمایی شد.